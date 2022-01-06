هذه قائمة الطرقات المغلقة بسبب الإضطرابات الجوية

تسبب الإضطرابات الجوية التي شهدتها عدة ولايات خلال الساعات القليلة الماضية والتي عرفت بداية تساقط الثلوج والأمطار في عرقلة حركة السير عبر بعض الطرقات.

ونشر موقع طريقي المختص في السلامة المرورية الطرق المغلقة والتي تعرف اضطرابا في حركة السير:

1-البيض:

الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين ولايتي البيض و الأغواط ، بالضبط على مستوى منحدر قارمي بلدية الغاسول، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2- تلمسان

اليقظة مطلوبة بالطريق الوطني رقم 22 بالضبط على مستوى بلدية بني هديل، بسبب وجود ضباب وتساقط الأمطار .

3- الشلف

اليقظة مطلوبة بالطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين ولايتي الشلف وغليزان، بسبب تساقط الأمطار.

4- سيدي بلعباس

طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي وادي السبع وتلاغ، بالضبط على مستوى بلدية الضاية، بسبب تراكم الثلوج.