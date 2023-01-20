-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأرصاد الجوية: ثلوج على مرتفعات 900 متر وأمطار عبر 16 ولاية
الجزائر

هذه قائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج

الشروق أونلاين
  • 1647
  • 0
هذه قائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج
صفحة طريقي
الثلوج بولاية برج بوعريريج

تسببت الإضطرابات الجوية الأخيرة التي تبعها تساقط الثلوج عبر العديد من الولايات،  في غلق بعض الطرقات حسب ما أعلن عنه الدرك الوطني.

وكشفت صفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية عن قائمة الطرقات المغلقة جراء تراكم الثلوج، وهي كالتالي:

1- ولاية تيزي وزو:

  •  الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن.
  •  الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.
  •  الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان.

2-ولاية البويرة:

  •  الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.
  • الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين بلديتي الصحاريج (البويرة) وعين الحمام (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولال بلدية الصحاريج.
  • الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف(تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و يرودة بلدية الأسنام.
مقالات ذات صلة
منصة رقمية جديدة لفائدة المؤسسات الصيدلانية

منصة رقمية جديدة لفائدة المؤسسات الصيدلانية

البرلمان “يتحرّى” عن نقص إنتاج الحليب في 3 ولايات

البرلمان “يتحرّى” عن نقص إنتاج الحليب في 3 ولايات

هذه تفاصيل الزيادات في معاشات ومنح المتقاعدين

هذه تفاصيل الزيادات في معاشات ومنح المتقاعدين

تقرير دافوس: الجزائر بين الدول “الرائدة” عالميا في مجال الأمن الغذائي

تقرير دافوس: الجزائر بين الدول “الرائدة” عالميا في مجال الأمن الغذائي

الجوية الجزائرية: تذبذب في برنامج الرحلات نحو فرنسا

الجوية الجزائرية: تذبذب في برنامج الرحلات نحو فرنسا

رمضان 2023.. البداية لسوق جزائرية دون مشاكل

رمضان 2023.. البداية لسوق جزائرية دون مشاكل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد