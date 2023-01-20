هذه قائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج

تسببت الإضطرابات الجوية الأخيرة التي تبعها تساقط الثلوج عبر العديد من الولايات، في غلق بعض الطرقات حسب ما أعلن عنه الدرك الوطني.

وكشفت صفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية عن قائمة الطرقات المغلقة جراء تراكم الثلوج، وهي كالتالي:

1- ولاية تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان.

2-ولاية البويرة: