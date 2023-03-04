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الجزائر

هذه قائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج في 4 ولايات

الشروق أونلاين
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هذه قائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج في 4 ولايات
أرشيف
الثلوج

نشرت مصالح الدرك الوطني صباح السبت، قائمة الطرقات المغلقة بسبب الثلوج، في ولايتي تيزي وزو والبويرة وقسنطينة وسوق اهراس.

وحسب القائمة المنشورة، فقد تسبّب تراكم الثلوج في غلق 6 طرق في تيزي وزو، و3 طرق في البويرة، وطريقين في سوق اهراس، وطريق واحد في سوق اهراس، إلى غاية الساعة 11:30 من صباح السبت.

1-تيزي وزو:

  • الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ولاية تيزي وزو .
  • الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان ولاية تيزي وزو.
  • الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية ابودرارن.
  • الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إيليلتن.
  • الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج الشريعة بلدية أيلولة أومالو.
  • الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية أيلولة أومالو.

02-البويرة:

  • الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط بالمنطقة المسمى إيكوكار بلدية بشلول.
  • الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة ) و إفرحونن (تيزي وزو ) على مستوى منطقة كول تيروردة.
  • الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية الصحاريج.

03-قسنطينة:

  • الطريق الاجنتابي على مستوى منطقة جبل الوحش.

04-سوق أهراس:

  • الطريق الوطني رقم 82 على مستوى فج العمد بلدية أولاد إدريس.
  • الطريق الوطني رقم 20على مستوى مشتتة الفدان بلدية أولاد إدريس.
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