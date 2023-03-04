هذه قائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج في 4 ولايات
نشرت مصالح الدرك الوطني صباح السبت، قائمة الطرقات المغلقة بسبب الثلوج، في ولايتي تيزي وزو والبويرة وقسنطينة وسوق اهراس.
وحسب القائمة المنشورة، فقد تسبّب تراكم الثلوج في غلق 6 طرق في تيزي وزو، و3 طرق في البويرة، وطريقين في سوق اهراس، وطريق واحد في سوق اهراس، إلى غاية الساعة 11:30 من صباح السبت.
1-تيزي وزو:
- الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ولاية تيزي وزو .
- الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان ولاية تيزي وزو.
- الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية ابودرارن.
- الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إيليلتن.
- الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج الشريعة بلدية أيلولة أومالو.
- الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية أيلولة أومالو.
02-البويرة:
- الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط بالمنطقة المسمى إيكوكار بلدية بشلول.
- الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة ) و إفرحونن (تيزي وزو ) على مستوى منطقة كول تيروردة.
- الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية الصحاريج.
03-قسنطينة:
- الطريق الاجنتابي على مستوى منطقة جبل الوحش.
04-سوق أهراس:
- الطريق الوطني رقم 82 على مستوى فج العمد بلدية أولاد إدريس.
- الطريق الوطني رقم 20على مستوى مشتتة الفدان بلدية أولاد إدريس.