هذه قائمة الطرقات المغلقة بسبب تساقط الثلوج

تسبب الإضطرابات الجوية التي شهدتها عدة ولايات خلال الساعات الماضية والتي عرفت تساقط ثلوج وأمطار غزيرة في عرقلة حركة السير عبر بعض الطرقات.

ونشر موقع طريقي المختص في السلامة المرورية الطرق المغلقة والتي تعرف اضطرابا في حركة السير:

1-البويرة:

– الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأسنام مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2- تيزي وزو:

– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

-الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إييودرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

3-باتنة:

– الطريق الوطني رقم 87 الرابط بين باتنة و بسكرة بالضبط على مستوى بلدية ثنية العابدمغلق بسبب #تراكم_الثلوج.

– صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 31 على مستوى منطقة عين الطين ولاية باتنة، بسبب تراكم الثلوج.

-الطريق مغلق بالطريق الوطني رقم 87 على مستوى بلدية ثنية العابد، بسبب تراكم الثلوج.

4- سوق أهراس:

– صعوبة في السير بسبب تسـاقط الثلوج بالطريـــق الوطني رقم 20 على مستوى بلدية أولاد إدريس.

5- أم البواقــــي:

– تســــاقط الثلوج بالطريق الوطني رقم 100 في شطره الرابط بين بلدية عين كرشة وولاية أم البواقي.

6- قسنطينة:

اليقظة مطلوبة بالطريق الاجتنابي على مستوى جبل الوحش اتجاه قسنطينة، بسبب تســـاقط الثلوج.