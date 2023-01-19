هذه قائمة الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

تسببت الإضطرابات الجوية الأخيرة التي تبعها تساقط الثلوج عبر العديد من الولايات، في غلق بعض الطرقات حسب ما أعلن عنه الدرك الوطني.

وكشفت صفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية عن قائمة الطرقات المغلقة جراء تراكم الثلوج، وهي كالتالي:

1- ولاية تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان.

2- ولاية بجاية:

الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة.

3-ولاية البويرة:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.

الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين بلديتي الصحاريج (البويرة) وعين الحمام (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولال بلدية الصحاريج.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف(تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و يرودة بلدية الأسنام.

4- ولاية برج بوعريريج: