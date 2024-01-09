هذه قائمة الطرق التي لا تزال مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

كشفت مصالح الدرك الوطني، الثلاثاء، عن قائمة الطرقات المقطوعة عبر ولايتي البويرة وتيزي وزو بسبب التقلبات الجوية الأخيرة وتراكم الثلوج.

ونشرت مصالح الدرك الوطني تحديثا للقائمة على صفحتها الرسمية “طريقي” عبر صفحة فيسبوك التي جاءت كالتالي:

1- تيزي وزو:

– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2- البويرة :

-الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو مغلق بسبب بسبب تراكم الثلوج.

-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول، وتيكجدة بلدية الأسنام مغلق بسبب تراكم الثلوج.