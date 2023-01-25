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الجزائر

هذه قائمة الطرق المقطوعة إلى غاية ظهيرة الأربعاء

الشروق أونلاين
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هذه قائمة الطرق المقطوعة إلى غاية ظهيرة الأربعاء
تطبيق طريقي
الدرك يقف على عملية فتح الطرقات

كشف الدرك الوطني عن قائمة الطرقات التي لا تزال مغلقة جراء التقلبات الجوية الأخيرة التي تبعها تساقط للثلوج عبر العديد من الولايات.

وحسب آخر تحديث لصفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية فإن الطرقات التي لا تزال مغلقة إلى غاية ظهيرة الأربعاء، بسبب تراكم الثلوج هي:

1-تيزي وزو:

  •  الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.
  •  الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان.
  • الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

2-البويرة:

  •  الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.
  •  الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.
  • الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نكولال بلدية الصهاريج.

3- سكيكدة:

  •  الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين ولبلديتي واد الزهور وأخنق مايون.

4-بجاية:

  • الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة.
  • 5- البليدة:
  • الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة.
  •  الطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة وحمام مولوان.
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