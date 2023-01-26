هذه قائمة الطرق المقطوعة إلى غاية منتصف نهار الخميس عبر 10 ولايات

كشف الدرك الوطني عن قائمة الطرق المقطوعة التي لا تزال مغلقة جراء التقلبات الجوية الأخيرة التي تبعها تساقط للثلوج عبر العديد من الولايات.

وحسب آخر تحديث لصفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية فإن الطرقات التي لا تزال مغلقة إلى غاية منتصف نهار الخميس، بسبب تراكم الثلوج هي:

1-تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

الطريق الولائي رقم 09 على مستوى منطقة فج شلاطة بلدية بني زيكي.

الطريق الولائي رقم 251 على مستوى منطقة فج الشريعة بلدية بني زيكي.

2-البويرة:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى بلدية الصحاريج.

الطريق الوطني رقم 62 الرابط بين بلديتي الدشمية وسور الغزلان.

الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديات زيدان والمعمورة والدشمية.

الطريق الولائي رقم 94 على مستوى بلدية زيدان.

3- سكيكدة:

الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين ولبلديتي واد الزهور وأخنق مايون.

الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين بلدية أولاد أحبابة وولاية قالمة.

4-بجاية:

الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة.

الطريق الولائي رقم 15 على مستوى قرية أميسوان بلدية تيمزريت.

5- البليدة:

الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة.

الطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة وحمام مولوان.

6- سطيف:

الطريق الوطني رقم 77 أ على مستوى مشتة المرجة بلدية جميلة.

الطريق الوطني رقم 76 على مستوى قنزات بلدية برج زمورة.

7- تلمسان:

الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين ولايتي النعامة وتلمسان.

الطريق الولائي رقم 54 الرابط بين بلديتي تلمسان وبني سنوس.

الطريق الوطني رقم 22 س الرابط بين بلديتي اولاد ميمون وتلمسان.

الطريق الولائي رقم 70ب على مستوى بلدية تالوت.

الطريق الولائي رقم 111 على مستوى منطقة المفروش بلدية تيرمي.

الطريق الولائي رقم 103 على مستوى قرية تاجموت بلدية القور.

الطريق الولائي رقم 111 على مستوى قرية مزوغن بلدية أولاد ميمون.

الطريق الوطني رقم 99 الرابط بين بلديتي بني بوسعيد والبويهي.

8- تبسة:

الطريق الولائي رقم 08 على مستوى منطقة الدكان بلدية الماء الأبيض.

9- سيدي بلعباس:

الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي واد السبع والتلاغ.

الطريق الولائي رقم 55 على مستوى بلدية الضاية.

الطريق الولائي رقم 39أ على مستوى بلدية الضاية.

10ميلة: