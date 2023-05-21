هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه

كشفت قيادة الدرك الوطني، الأحد، عن قائمة الطرق المقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه عبر عدد من الولايات.

ونشر الدرك الوطني على صفحته الرسمية “طريقي”، قائمة الطرق المقطوعة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف الولايات.

1- الطارف

– طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 44 على مستوى قرية سيدي قاسي بلدية بن مهيدي.

2- أولاد جلال

-طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 60ب في شطره الرابط بين بلديتي رأس_الميعاد وسيدي خالد بالضبط على مستوى واد جدي بلدية رأس الميعاد بسبب ارتفاع نسوب المياه .

3- سكيكدة

طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 57 على مستوى جسر بلدية المرسى بسبب إرتفاع_منسوب المياه .