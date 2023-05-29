هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه

نشر الدرك الوطني قائمة الطرقات المقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه عبر عدد من الولايات.

وأفاد منشور للدرك الوطني عبر صفحة “طريقي”، أن التقلبات الجوية أغلقت عددا من الطرقات ومنها:

1- باتنة

– طريق مقطوع بالطريق الوطني المزدوج رقم 75 على مستوى بلدية عين جاسر بسبب ارتفاع منسوب المياه.

– طريق مقطوع بالطريق الولائي رقم 17 على مستوى بلدية لازرو بسبب ارتفاع منسوب المياه.

2- أم البواقي

– طريق مقطوع بالطريق الولائي رقم 48 على مستوى بلدية بئر الشهداء، بسبب ارتفاع منسوب المياه.