هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية

كشفت مصالح الدرك الوطني، الأحد، عن قائمة الطرق المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة والتساقط الغزير للأمطار عبر الولايات.

1- معسكر:

–الطريق الوطني رقم 17 مغلق بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار على مستوى ودي هبرة بالضبط بين بلديتي المحمدية وحسين.

– الطريق الولائي رقم 22 مغلق بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار على مستوى دوار الحمام بلدية مقطع دوز

2- الشلف:

– الطريق الولائي رقم 44 مغلق بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار على مستوى بقعة بوقيراط بلدية تلعصة.

– الطريق الولائي رقم 101 مغلق بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار على مستوى منطقة دار الميل بلدية تاجنة.

ودعت قيادة الدرك الوطني في بيان لها جميع مستعملي الطريق إلى ضرورة الالتزام بقواعد السياقة السليمة واحترام قانون المرور لضمان السلامة وتفادي الخطر.

كما دعت المواطنين إلى التقرب من مصالحها لمعرفة حالة شبكة الطرقات عبر الولوج إلى صفحة “طريقي” على موقع فايسبوك وكذا الإتصال عبر الرقم الأخضر للدرك الوطني “1055” للاستفسار أو طلب المساعدة.