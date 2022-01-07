هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة

حدّث موقع طريقي المختص في السلامة المرورية قائمة الطرقات المقطوعة بسب الاضطرابات الجوية الأخيرة عبر 3 ولايات.

1-البويرة:

– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج .

2-تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

3-قالمة:

– الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ولايتي قالمة وسوق أهراس بالضبط على مستوى منطقة مشتة الضبعة بلدية عين صندل ،مغلق بسبب تراكم الثلوج

وأشار موقع طريقي أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور، ناصحا مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر.

الطرقات المغلقة بسبب تساقط الثلوج صبيحة الجمعة

وتسبب الإضطرابات الجوية التي شهدتها عدة ولايات خلال الساعات القليلة الماضية والتي عرفت بداية تساقط الثلوج والأمطار في عرقلة حركة السير عبر بعض الطرقات.

ونشر موقع طريقي المختص في السلامة المرورية الطرق المغلقة والتي تعرف اضطرابا في حركة السير:

1-البويرة:

– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2-تيزي وزو:

– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية تاسافت، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية بالضبط على مستوى بلدية إيلليتن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية بالضبط على مستوى قرية مزقن بلدية أيلولة أمالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.