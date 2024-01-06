هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

كشفت مصالح الدرك الوطني، السبت، عن قائمة الطرقات المقطوعة عبر الولايات بسبب التقلبات الجوية الأخيرة وتراكم الثلوج.

وأفادت مصالح الدرك الوطني في تنبيه نشرته على صفحتها الرسمية “طريقي” عبر صفحة فيسبوك أن الطرقات المقطوعة هي:

1- تيزي وزو:

– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية إيبودرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

-الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى إشلاظن بلدية أيلولة أومالو،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج الشريعة بلدية بن زيكي،مغلق بسبب

-الطريق الولائي رقم 128الرابط بين بلديتي بوغني وذراع بن خدة بالضبط على مستوى قنطيجة بلدية معاتقة،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2- البويرة :

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو مغلق بسبب بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية الصحاريج ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 33الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول، وتيكجدة بلدية الأسنام مغلق بسبب تراكم الثلوج.