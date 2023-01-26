هذه قائمة الطرق المقطوعة صبيحة الخميس عبر 8 ولايات

كشف الدرك الوطني عن قائمة الطرق المقطوعة التي لا تزال مغلقة جراء التقلبات الجوية الأخيرة التي تبعها تساقط للثلوج عبر العديد من الولايات.

وحسب آخر تحديث لصفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية فإن الطرقات التي لا تزال مغلقة إلى غاية ظهيرة الأربعاء، بسبب تراكم الثلوج هي:

1-تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

2-البويرة:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.

3- سكيكدة:

الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين ولبلديتي واد الزهور وأخنق مايون.

الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين بلدية أولاد أحبابة وولاية قالمة.

4-بجاية:

الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة.

5- البليدة: