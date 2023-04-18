هذه قائمة المدن الـ10 “الأكثر ثراء” في 2023

أين يعيش مليونيرات العالم؟

تتقاسم الولايات المتحدة والصين واليابان وأستراليا والمملكة المتحدة، قائمة مدن العالم الـ10 التي يعيش بها أكبر عدد من الأثرياء.

جاء هذا في تصنيف حديث أصدرته شركة “هانلي أند بارتنرز” المتخصّصة في استشارات الهجرة والاستثمار، على موقعها الإلكتروني.

وتتصدّر مدينة نيويورك الأمريكية هذا التصنيف، بـ340.000 مليونيرا، تتجاوز ثرواتهم الـ1 مليون دولار. متبوعة بالعاصمة اليابانية طوكيو بـ290.300 مليونير.

وتأتي في المركز الثالث، الواجهة البحرية لسان فرانسيكو في الولايات المتحدة أيضا، بـ285.000 ثريا. ثم لندن البريطانية بـ258.000، وسنغافورة بـ240.100 مليونير.

وفي المركز السادس لوس أنجلس (205.400). ثم هونغ كونغ (129.500)، وعاصمة الصين بكين (128.200)، ثم شنغهاي في الصين أيضا (127.200)، وسيدني في أستراليا (126.900).

وأشارت “هانلي أند بارتنرز” إلى أن 7 مدن من القائمة المذكورة، تقع في بلدان تعتمد برامج لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر مقابل منح الإقامة وجواز السفر الخاص بها للمستثمرين.

أكثر من 143 ألف مليونير في 5 دول عربية

وعلى المستوى العربي، تتصدّر دبي وأبو ظبي في الإمارات، قائمة المدن التي تضمّ أكبر عدد من الأثرياء بما يزيد عن 92 ألف مليونيرا تفوق ثرواتهم المليون دولار.

وفي المركز الثالث تأتي عاصمة قطر الدوحة، ثم العاصمة السعودية الرياض، فالقاهرة في مصر، ثم الشارقة في الإمارات مرة أخرى.