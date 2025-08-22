هذه قائمة المنتجات الجزائرية “الثقيلة” في المعرض الإفريقي

حديد وإسمنت وسيراميك.. تجهيزات كهرومنزلية وأدوية وجرّارات.. مصدّرون لـ"الشروق":

ـ علي باي ناصري: “أحصينا 2500 مصدّر.. والمعرض أكبر فرصة منذ الاستقلال”

ـ علي حماني: “هذه أهم أسواقنا في إفريقيا.. و”ترايدر” لإيصال المنتوج الجزائري”

ترفع الجزائر، بداية من 4 سبتمبر المقبل، الغطاء عن قائمة منتجات وخدمات جاهزة للتعاقد خلال الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، الذي تحتضنه إلى غاية 10 سبتمبر، وتشمل المنتجات الصناعة الدوائية، وهي الأقوى قارّيا بإحصاء نحو 200 شركة ونسب إدماج تصل إلى 70 بالمائة، قطاع البناء والأشغال العمومية بخبرة مشاريع “عدل” وغيرها، مدعومة بمواد بناء محلية بنسبة مائة بالمائة، كالإسمنت والسيراميك والحديد والصناعات الكهرو ـ منزلية، التي تقودها كبريات الشركات في إفريقيا، الحلول الطاقوية التي تشمل مجمعات المولدات الكهربائية والضواغط والطاقة “الفوتوفولطية” لسد فجوات البنى التحتية.

كما سيتم عرض منتجات غذائية تتقدّمها الخضر والفواكه والتمور والمصنّعات الغذائية والعصائر عالية الجودة والسكر المرخّص لتصديره، مع إبراز تنافسية العجائن، وأيضا فلاحة ذكية بطرازات حديثة من الجرارات والآلات الفلاحية المطوّرة مع شركاء من ألمانيا وفنلندا، وخدمات الري وبناء السدود وتحلية المياه والطاقة، وإلى جوار هذا الثّقل الصناعي، تظهر المؤسسات الناشئة و”الستارتاب” بحلول رقمية تطبيقية.

ويؤكد نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، علي باي ناصري، في تصريح لـ”الشروق”، أن معرض التجارة البينية الإفريقية المنتظر في الجزائر، في طبعته الرابعة من 4 إلى 10 سبتمبر، يمثل حدثا دوليا استثنائيا، ويعد فرصة أولى منذ الاستقلال للجزائر لعرض قوتها الاقتصادية، الصناعية والخدماتية، إضافة إلى إبراز مؤسساتها الناشئة والستارتاب، ويشير ناصري إلى أن الدول الإفريقية يجب أن تدرك أن الجزائر تمتلك إمكانات وقدرات ضخمة، وخبرة تراكمية تؤهلها للعب دور محوري في القارة.

ويصف ناصري المعرض بالشامل، كونه سيغطي كافة القطاعات الحيوية، ففي قطاع الأدوية والصيدلة، سيتم التعرف من طرف المتعاملين الأفارقة على نحو 200 شركة جزائرية يروّج لها منتجون جزائريون، مع نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة، ما يجعل الجزائر صاحبة أقوى صناعة دوائية في إفريقيا، إذ ستستعرض قدراتها في هذا المجال أمام الدول المشاركة ما يؤهّلها لإبرام صفقات هامة.

وفي الأشغال العمومية وقطاع البناء، تمتلك الجزائر خبرة كبيرة اكتسبتها عبر برنامج “سكنات عدل” وغيرها من المشاريع السكنية، إذ تحولت من استيراد ملياري دولار من الحديد إلى تصدير مليار دولار، يقول ناصري، بينما يتم إنتاج الإسمنت والسيراميك محليا بنسبة 100 بالمائة، ويصدّر هذا القطاع حاليا إلى إفريقيا، ناهيك عن خبرتها في مجال البناء والأشغال العمومية التي تؤهلها لتقديم هذه الخدمة في عدة أسواق إفريقية.

أما الصناعات الكهرو ـ منزلية، فتشهد الجزائر وجود أكبر شركات القارة، فيما يظل قطاع المواد الغذائية من أبرز القطاعات، حيث باتت الجزائر قادرة على إنتاج عصائر نادرة الجودة والكفاءة، إضافة إلى العجائن التي تتمتّع بإمكانات هائلة، إذ سيتعرّف الأفارقة على جودة المنتوج المحلي وتنافسيته، في حين أصبح تصدير السكر متاحا وفق تراخيص محدّدة، ما يتيح فرصا واسعة للدول الإفريقية للاستفادة من المنتجات الجزائرية.

سد النقص في البنى التحتية والطاقة بالقارة

ويضيف ناصري، أن القطاع الصناعي العام يضم أكبر الشركات في مجالات مجمعات المولدات الكهربائية، والضواغط والطاقة الفوتوفولطية، ما يمثل عرضا قويا لسد النقص في البنى التحتية والطاقة بالقارة، وفي القطاع الفلاحي، تنتج الجزائر أحدث طرازات الجرارات بالتعاون مع ألمانيا وفنلندا، وهي مطلوبة بشدة في إفريقيا، مع وجود اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير، مما يمثل فرصة ذهبية لتعريف الدول المشاركة بقدرات الجزائر.

ويشير ناصري كذلك إلى خبرة الجزائر في قطاع الري وبناء السدود وتحلية المياه والطاقة، مشدّدا على أن التحدي يكمن اليوم في تحقيق الانسجام والإرادة الوطنية لتقييم الفرص التي سيتم الحصول عليها بعد المعرض، بالتعاون بين كل وزارة والشركات المعنية، ووضع برامج تصدير واضحة، ويعتبر أن التنسيق بين الوزارات وتقدير الفرص التصديرية يجب أن يكون مماثلا للإجراءات الخاصة بالاستيراد، مع التركيز على تحديد الشركات والفرص المتاحة لكل قطاع، وهو ما يجب العمل عليه بعد انتهاء فعاليات المعرض، حسبه.

ويؤكد ناصري، أن المنطقة الحرة الكبرى “زليكاف” تمنح المعرض فرصة غير قابلة للتعويض، لافتا إلى أن الجزائر تتمتّع بعامل القرب والحقوق الجمركية، مقارنة بمصدّرين آخرين كالصين، ما يتيح لها التوجه نحو الدول التي تمتلك ناتجا محليا خاما مرتفعا مثل جنوب إفريقيا، نيجيريا ومصر.

ويرى أن تحريك الدبلوماسية الاقتصادية، بالتعاون بين الوزارات والشركات، هو المفتاح لاستقطاب أكبر المشاريع الممولة من البنوك الإفريقية، مثل البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الإفريقي الإسلامي أو البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسيم”، مثل مشاريع الطرق الكبرى، لضمان رؤية واضحة وإستراتيجية متكاملة، ويختم بأن عدد المصدّرين الجزائريين بلغ اليوم نحو 2500 مصدّر، ما يعكس حجم الإمكانات المتاحة لدخول الأسواق الإفريقية بقوة.

40 مليون أورو من المشروبات الجزائرية تصدّر لهذه الدول

وفي سياق متصل، يكشف رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات، علي حماني، لـ”الشروق”، عن الإستراتيجية الطموحة للمنتجين الوطنيين نحو التوسّع في الأسواق الإفريقية، ويشير حماني إلى أن الجزائر ستكون حاضرة في الفضاءات المتاحة للمعرض، مع التركيز على بلدان مثل السنغال والنيجر وموريتانيا ومالي وساحل العاج وهي أكبر الأسواق المهتمة بالمنتوج الجزائري، إلى جانب السعي لكسب أسواق جديدة.

ويضيف أن دخول البنوك الجزائرية إلى هذه الأسواق جعل العمليات أكثر سهولة وسلاسة، على غرار البنك الجزائري بنواكشوط وبنك داكار وآخر يتم التحضير له بساحل العاج، مشيرا إلى أن صادرات العام الماضي من المشروبات نحو الدول الإفريقية بلغت نحو 40 مليون دولار، مع اعتماد 5 مصدّرين رئيسيين من بينهم “رويبة”، “فروتال”، و”شريعة”.

كما يوضّح حماني أن هناك وسطاء للتصدير، أو ما يعرف بـ”الترايدر”، يوصلون المنتوج الجزائري من المشروبات إلى أسواق إفريقية أخرى، ويبلغ الإنتاج السنوي حوالي 4.5 مليار لتر من مختلف أصناف المشروبات، ما يعكس حجم النشاط الكبير للقطاع.

ويصف حماني المعرض الإفريقي للتجارة البينية القادم بأنه فرصة غير مسبوقة للجزائر، داعيا إلى اعتماد “سياسة هجومية”، على الأسواق الإفريقية، خصوصا أنه سيكون أول معرض بعد دخول اتفاقية “زليكاف” للتبادل الحر حيز التنفيذ، ما يفتح آفاقا كبيرة للمكاسب والتوسّع، ويختتم بالإشارة إلى أهمية السماح للمؤسسات الجزائرية بالاندماج أكثر لتقوية حضورها التصديري وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى الدولي.