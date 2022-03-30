هذه قائمة المواد الغذائية الممنوعة من التصدير

شملت مؤقتا 83 منتجا

تضمنت قائمة المواد الغذائية الممنوعة من التصدير مؤقتا 83 منتجا، مصنفة وفقا لبنود تعريفية جمركية مختلفة، وهي مواد غذائية واسعة الاستهلاك في السوق الجزائرية.

ووفقا للقائمة المؤقتة، اطلعت عليها “الشروق”، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من 29 مارس الجاري، فقد تم إدراج 83 منتجا وفقا لنسبة احتياجات هذه المنتجات في السوق منها البيض والبطاطا المطبوخة ونصف المطبوخة والموجهة للتصنيع والبطاطا العادية، والخضر الجافة على غرار العدس والفاصولياء والدقيق سواء المعد بطرق تقليدية أو طرق صناعية والفرينة أيضا وزيت الصوجا والزيت غير المعدل والزيوت الموجهة للإنتاج الصناعي والسكر بمختلف أصنافه سواء تعلق الأمر بالبنجر السكري والسكر المكرر والسكر الملون والساكاروز الكيميائي.

وشملت القائمة أيضا العجائن الغذائية المطبوخة أو غير المطبوخة بما فيها المعكرونة و”الزباكيتي” والمعجنات المحشوة باللحوم والدجاج والمعجنات المجففة والكسكس بمختلف أشكاله والطماطم المصبرة مرتين وثلاث مرات وأصناف أخرى.

وتضمنت تعليمة صادرة عن المديرية العامة للجمارك تحمل ترقيم 1340، تحت عنوان “تصدير المواد الغذائية الأساسية”، سبق أن نشرت تفاصيلها “الشروق” منع مخالفة إجراءات التصدير الأخيرة الصادرة عن السلطات الرسمية مهما كانت هوية المصدّر وطريقة التصدير.