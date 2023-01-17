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هذه قائمة الوكالات المؤهلة لتنظيم رحلات الحجّ في الجزائر

الشروق أونلاين
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هذه قائمة الوكالات المؤهلة لتنظيم رحلات الحجّ في الجزائر
أرشيف
الكعبة المشرفة

أفرج الديوان الوطني للحجّ والعمرة يوم الثلاثاء، عن القائمة الأولية لوكالات السياحة المرخّص لها بتنظيم رحلات الحجّ لموسم 1444 هجري، الموافق لـ2023 ميلادي.

القائمة تضمّ 45 وكالة سياحية، بينها وكالتين سيسمح لها بتنظيم رحلات الحجّ على المستوى الوطني. وستعمل هذه الوكالات على مستوى مطارات الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، وعنابة.

ويمكن للوكالات التي لم يتمّ اختيارها، تقديم طعن كتابي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، في غضون 72 ساعة، ابتداء من نشر القائمة الأولية للوكالات المؤهلة.

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