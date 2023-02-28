هذه قائمة 15 نجما لكرة القدم تفوقوا في الدراسة

نجح الكثير من نجوم كرة القدم، في التوفيق بين مشوارهم الكروي ودراستهم، بدليل امتلاك عديد الأسماء الكبيرة في عالم المستديرة شهادات عليا.

وأبرز موقع “سبورتال أف أر”، 15 لاعبا من المشاهير، يملكون شهادات عليا، في وقت قرّر فيه الكثير من اللاعبين الذين أصبحوا نجوما، التضحية بدراستهم، من أجل التفرغ الكامل لكرة القدم.

ومن بين مشاهير لاعبي كرة القدم، الذين نجحوا في دراستهم نجد البرازيلي سقراطيس، الذي يملك شهادة في الطب، والنجم أندريس إنييستا، الذي يملك شهادة ليسانس في العلوم، والبوسني إدين دزيكو الحائز على شهادة تسيير في الرياضة.

ومن بين النجوم، الذين وفقوا في دراستهم، نجد الإسباني خوان ماتا الذي يملك شهادة في الرياضة والماركتينغ، كما يحوز فابريغاس على ليسانس في الاقتصاد.

ومن النجوم، الذين نالوا شهادات في الحقوق، الروماني أدريان موتو، واللاعب أنجيلو أوغبونا، في حين يملك الإيطالي جيورجيو كيليني شهادة عليا في إدارة الأعمال، ويحوز الحارس فان در سار على شهادة في تسيير الرياضة.

ويملك الهولندي نايجل دي يونغ ليسانس في الاقتصاد، أما الياباني يوتو ناغاتومو، فتوج دراسته بشهادة في الاقتصاد السياسي، ويملك البلجيكي دريس مرتنز بكالوريا في العلوم، أما نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي فيملك شهادة في التربية البدنية.

أما المدافع البلجيكي فينسنت كومباني، فيملك شهادة ماستر في إدارة الأعمال، ويملك الإسباني جيرارد بيكي في الأعمال والإعلام والرياضة.