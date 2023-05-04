-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية عبر 7 ولايات غربية
منوعات

هذه قصة إسلام الذي أسعف والده عشرات الأشخاص ولم يسعفه أحد!

سمية سعادة
  • 912
  • 0
هذه قصة إسلام الذي أسعف والده عشرات الأشخاص ولم يسعفه أحد!
ح.م
السيد سليم نشادي رفقة ابنه إسلام

معاناة تقترب من العقدين، لشاب ولد في ظروف سيئة، جعلته يخرج إلى الدنيا بلون بدلة الحماية المدنية الزرقاء الداكنة التي أسعف بها والده عشرات الأشخاص، غير أنه لم يجد من يسعف ابنه.

إنه الشاب إسلام نشادي (19 سنة) الذي ولد بعد موعد ولادته بأربع ساعات، بسبب الإهمال واللامبالاة، فاختنق وتحول لونه إلى الأزرق.

منذ تلك الصرخة المكتومة، بدأت معاناة إسلام ووالديه اللذين عاشا معه سنوات من الألم والتعب النفسي، لأنه لا يقوى على الحركة، بسبب الخطأ الطبي الذي تملص منه الجميع.

عندما بلغ إسلام 17 سنة من عمره، حدث له تشوه كبير في قدميه، ولم يعد ممكنا معه أن يرتدي حذاء، وكان عليه أن يجرى العديد من العمليات الجراحية فقط ليتمكن من الأكل بمفرده، لكنه حلم بعيد المنال.

والدة إسلام، لم تتخل عن الرضّاعة التي أرضعته بها وهو صغير، فبيقت تلازمه من طفولته إلى شبابه لأنه لا يستطيع ان يأكل طعاما عاديا لأن ذلك يؤذي إلى اختناقه، وكثيرا ما أنقذه والده من موت محقق.

والد الشاب، سليم نشادي، الموظف بالحماية المدنية منذ 25 سنة، أسعف العشرات من الأشخاص في ثلاث ولايات (الاغواط، المسيلة، بومرداس) سنوات العشرية السوداء، ولكن لم يجد من يسعف ابنه.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني سليم من خمس أمراض مزمنة، منها الانزلاق الغضروفي والسكري، لكنه يحمل ابنه بين يديه وينقله من مكان إلى مكان وأنفاسه تتقطع.

ومنذ سنوات طويلة، والسيد نشادي يحاول أن يبلّغ معاناة إسلام للمسؤولين، إلا أن آذانهم لم تسمع نداءه، ولم تستجب لصراخاته المتواصلة حتى اليوم.

وفي حديثه لـ” الشروق أون لاين”، قال نشادي المقيم بسطيف، إن الأدوية التي يشتريها لنفسه تعادل راتيه الشهري والذي ترفض وكالة الضمان الاجتماعي تعويضها لأنه يعاني من العديد من الأمراض مزمنة.

أما أكوام الادوية التي يشتريها لابنه إسلام، والأشعة التي يجريها له، ناهيك عن تحمله لمصاريف البيت وبناته الثلاث القصّر، فتلك مأساة أخرى تحشرجت لها الكلمات في حلقه.

ومن خلال ” الشروق أون لاين” يوجه سليم نشادي، الموظف المخلص بالحماية المدينة، الذي مزال يبذل نفسه في سبيل إنقاذ أرواح الناس، نداء عاجلا للمسؤولين في الحماية المدينة، وإلى رئيس الجمهورية، أن ينظروا يعين العطف لابنه المقعد، وأن يتكفلوا بحالته، خاصة وأن الأمر يتعلق بخطأ طبي.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الأب على الرقم: 0552276739

مقالات ذات صلة
ألمانيا: انتزاع طفل مسلم من عائلته بسبب رفض المثلية (فيديو) 

ألمانيا: انتزاع طفل مسلم من عائلته بسبب رفض المثلية (فيديو) 

فيديو.. الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية

فيديو.. الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية

أبرز 8 متاحف في الجزائر

أبرز 8 متاحف في الجزائر

بعد استقالته من غوغل.. مطور الذكاء الاصطناعي متخوف من الروبوتات!

بعد استقالته من غوغل.. مطور الذكاء الاصطناعي متخوف من الروبوتات!

العاصمة: هذا ما دار بين مصالح أمن براقي ومروج مخدرات لحظة القبض عليه

العاصمة: هذا ما دار بين مصالح أمن براقي ومروج مخدرات لحظة القبض عليه

بالفيديو.. غراب ينتزع علم إسرائيل ويلقيه أرضا والعفاسي يعلق!

بالفيديو.. غراب ينتزع علم إسرائيل ويلقيه أرضا والعفاسي يعلق!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد