هذه قصة إسلام الذي أسعف والده عشرات الأشخاص ولم يسعفه أحد!

معاناة تقترب من العقدين، لشاب ولد في ظروف سيئة، جعلته يخرج إلى الدنيا بلون بدلة الحماية المدنية الزرقاء الداكنة التي أسعف بها والده عشرات الأشخاص، غير أنه لم يجد من يسعف ابنه.

إنه الشاب إسلام نشادي (19 سنة) الذي ولد بعد موعد ولادته بأربع ساعات، بسبب الإهمال واللامبالاة، فاختنق وتحول لونه إلى الأزرق.

منذ تلك الصرخة المكتومة، بدأت معاناة إسلام ووالديه اللذين عاشا معه سنوات من الألم والتعب النفسي، لأنه لا يقوى على الحركة، بسبب الخطأ الطبي الذي تملص منه الجميع.

عندما بلغ إسلام 17 سنة من عمره، حدث له تشوه كبير في قدميه، ولم يعد ممكنا معه أن يرتدي حذاء، وكان عليه أن يجرى العديد من العمليات الجراحية فقط ليتمكن من الأكل بمفرده، لكنه حلم بعيد المنال.

والدة إسلام، لم تتخل عن الرضّاعة التي أرضعته بها وهو صغير، فبيقت تلازمه من طفولته إلى شبابه لأنه لا يستطيع ان يأكل طعاما عاديا لأن ذلك يؤذي إلى اختناقه، وكثيرا ما أنقذه والده من موت محقق.

والد الشاب، سليم نشادي، الموظف بالحماية المدنية منذ 25 سنة، أسعف العشرات من الأشخاص في ثلاث ولايات (الاغواط، المسيلة، بومرداس) سنوات العشرية السوداء، ولكن لم يجد من يسعف ابنه.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني سليم من خمس أمراض مزمنة، منها الانزلاق الغضروفي والسكري، لكنه يحمل ابنه بين يديه وينقله من مكان إلى مكان وأنفاسه تتقطع.

ومنذ سنوات طويلة، والسيد نشادي يحاول أن يبلّغ معاناة إسلام للمسؤولين، إلا أن آذانهم لم تسمع نداءه، ولم تستجب لصراخاته المتواصلة حتى اليوم.

وفي حديثه لـ” الشروق أون لاين”، قال نشادي المقيم بسطيف، إن الأدوية التي يشتريها لنفسه تعادل راتيه الشهري والذي ترفض وكالة الضمان الاجتماعي تعويضها لأنه يعاني من العديد من الأمراض مزمنة.

أما أكوام الادوية التي يشتريها لابنه إسلام، والأشعة التي يجريها له، ناهيك عن تحمله لمصاريف البيت وبناته الثلاث القصّر، فتلك مأساة أخرى تحشرجت لها الكلمات في حلقه.

ومن خلال ” الشروق أون لاين” يوجه سليم نشادي، الموظف المخلص بالحماية المدينة، الذي مزال يبذل نفسه في سبيل إنقاذ أرواح الناس، نداء عاجلا للمسؤولين في الحماية المدينة، وإلى رئيس الجمهورية، أن ينظروا يعين العطف لابنه المقعد، وأن يتكفلوا بحالته، خاصة وأن الأمر يتعلق بخطأ طبي.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الأب على الرقم: 0552276739