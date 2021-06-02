هذه قصة الصور المنتشرة لرضيعة ولدت بأسنان كاملة!

تم تداولها على نطاق واسع

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، صورا لرضيعة قيل بأنها ولدت بأسنان كاملة.

وتفاعل الكثيرون مع المنشور، واعتبروا الأمر بمثابة المعجزة، خاصة وأن طقم أسنان الرضيعة يظهر مشابها لطقم أسنان أي شخص بالغ، ولا يبدو بأنه لطفلة حديثة الولادة.

وتعجب آخرون من الأمر وأبدوا شكوكا حول تعديل الصور بالفوتوشوب، ولكنهم لم يجزموا بذلك، خاصة وأن ناقلوها أضافوا تصريحات لمختصين في جراحة الأسنان تقول بأن أسنان الطفلة في حالة نمو تام كأي شخص تجاوز الـ 25 عاما.

كما أكد البعض بأن هناك حالات مشابهة حدثت من قبل، وأنه علميا يمكن للطفل أن يولد بأسنان كاملة.

ومع الضجة التي أحدثتها الصور المتداولة عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، أوردت صحيفة فرانس برس تقريرا في قسم التحقق من صحة الأخبار جاء فيه أن الصور تلاعبت بها أم الطفلة بقصد المزاح وسرعان ما انتشرت على أنها حقيقيّة.

وأضاف التقرير أن التفتيش عن الصور عبر محركات البحث أرشد إلى حساب أم الطفلة، وهي صانعة حلوى، عبر فيسبوك وقد نشرت الصور في أوائل شهر ماي 2021 معلّقةً: “ألم أقل لكم أن ابنتي ولدت مع أسنان؟”.

وعلّق مستخدمون كثيرون على الصور بالقول: “لم قمت بذلك”؟ “لم شوّهت وجه الطفلة؟”.

وعادت الأم وشاركت الصور نفسها عبر صفحتها معلّقة بفرح على انتشارها على نطاق واسع محتفلةً بأن كثيرين من المستخدمين تابعوا صفحتها بعد نشرها لهذه الصور، كما نشرت صورا أخرى لها بدون أسنان.