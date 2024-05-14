هذه قصة المرأة الأمريكية التي رفعت دعوى ضد أسترازينيكا بسبب لقاح كورونا!

تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي قصة المرأة الأمريكية التي رفعت دعوى قضائية ضد شركة أسترازينيكا بسبب لقاح كورونا.

وبحسب صحف بريطانية فقد لجأت السيدة، البالغة من العمر 42 عاما للقضاء بعد مشاركتها في التجربة السريرية للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة أنه السبب في إعاقتها الدائمة.

واتهمت المعلمة السابقة بريان دريسن، الشركة بانتهاك العقد، بعدما قالت إن أسترازينيكا فشلت في توفير الرعاية الطبية لآثار اللقاح الجانبية حيث أصيبت بحالة عصبية حادة بعد مشاركتها في تجربة لقاح عام 2020.

وأضافت في جلسة المحكمة التي عقدت، الاثنين، أنها وقعت اتفاقاً مع الشركة التي وعدت فيه “بدفع تكاليف العلاج الطبي لإصابات البحث، بشرط أن تكون التكاليف معقولة، وألا تتسبب في الإصابة بنفسك”.

واتهمت الشركة بعدم تغطية تكلفة الرعاية الطبية، وذلك عندما شعرت بإحساس شديد مثل الدبابيس والإبر أصاب كل أنحاء جسدها بعد وقت قصير من تلقيها اللقاح في نوفمبر 2020،وتُركت غير قادرة على العمل بعد تشخيص إصابتها بالاعتلال العصبي المحيطي، وهي حالة تسبب التنميل والألم بسبب تلف الأعصاب.

وعن إعاقتها الدائمة، لفتت إلى أنها اضطرتها لترك وظيفتها بسبب معاناتها من الوخز 24 ساعة في اليوم، والشركة لم تتكفل بها ماديا بعد دخولها المستشفى رغم دفعها آلاف الدولارات.

يذكر أن أزيد من 50 شخصاً رفعوا دعوى قضائية جماعية ضد الشركة في المملكة المتحدة، في قضية يمكن أن تؤدي إلى دفع تعويضات بملايين الجنيهات الاسترلينية.

وطلبت الشركة من الاتحاد الأوروبي سحب الترخيص للقاحها في الدول الأعضاء الأسبوع الماضي.، بعد اكتشاف وجود صلة بينه وبين الحالات العصبية مثل الاعتلال العصبي المحيطي في بعض الحالات النادرة للمرضى الذين تلقوا اللقاح.