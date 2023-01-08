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جواهر

هذه قصة جزائرية تقيم بفلسطين بطريقة غير قانونية (فيديو)

جواهر الشروق
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هذه قصة جزائرية تقيم بفلسطين بطريقة غير قانونية (فيديو)
السيدة زكية عياش

تحصلت سيدة جزائرية على تأشيرة دخول إلى فلسطين لمدة 3 أشهر، وذلك بحكم امتلاكها لجواز سفر أردني ولكنها بقيت تعيش هناك بطريقة غير قانونية.

وبحسب الروبرتاج الذي أعده فرع الجزيرة الرقمي فقد تحصلت السيدة زكية عياش على التأشيرة، ولكنها عاشت 15 سنة فيها بشكل غير قانوني.

وفي تصريحاتها للجزيرة تقول عياش: “أنا لست مغتربة عادية.. أنا غربة مع احتلال”.

وتضيف: “كوني جزائرية فالأرض لنا جميعا ونحاول حمايتها بشتى الطرق”.

تعمل السيدة الجزائرية أستاذة للغة الفرنسية ومرشدة سياحية في مدينة الخليل، وتقول بأن الجزائريين موجودون بكثرة في فلسطين.

أوضحت عياش أنها دخلت بجواز سفر أردني والفترة المسموح لها بالبقاء في فلسطين كزائرة كانت 3 أشهر ولكنها بقيت.

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