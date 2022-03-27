هذه قصة صورة الرئيس الفرنسي مع علامة الماسونية

انتشر عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يرفع بجانب مسؤولين آخرين، إشارة بأصابعهم ترمز لشكل مثلث وهو ما اعتبره البعض إيحاءً للماسونية.

وادعى مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس ماكرون والمسؤولين الذين يظهرون بجانبه يرسمون إشارة ترمز للمتنورين بأيديهم.

والمتنورون هم جماعة سرية ظهرت في أوروبا خلال القرن الثامن عشر، وأحاطتهم نظريات مؤامرة حول تخطيطهم للسيطرة على العالم.

وأفادت وكالة رويترز أن الفيديو الذي صور الرئيس الفرنسي بجانب مسؤولين من اللجنة الأولمبية الدولية في 16 مايو 2017، جاء دعما لعرض باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2024.

ولفتت الوكالة إلى أن ماكرون وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية يقومون بإيماءة يد مثلثة الشكل ترمز إلى برج إيفل في لغة الإشارة.

وادعى مروجو نظريات المؤامرة أن الماسونيين والمتنورين مسؤولون عن أحداث عالمية معاصرة مثل اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق، جون كينيدي، والهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.