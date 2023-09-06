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جواهر

هذه قصة منحوتة الجنين التي اجتاحت الشبكات ورافقتها عديد الشائعات!

جواهر الشروق
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هذه قصة منحوتة الجنين التي اجتاحت الشبكات ورافقتها عديد الشائعات!

يتداول منذ سنوات ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة لمنحوتة على شكل جنين يزعم ناشروها أنها لنحات جسدها تخليداً لذكرى زوجته.

تظهر في الصورة منحوتة على شكل جنين على جانب طريق، وعلّق الناشرون بالقول: “على هذه الطريق فقدت زوجة نحّات جنينها بسبب حادث سيارة فقام بنحت هذه اللوحة لتكون عبرة للمتهورين”.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن هذه القصة لا أساس لها من الصحة، والمنحوتة أنجزها طالب في كولومبيا سنة 2012 ضمن مشروع جامعي تكريماً لضحايا العنف في البلاد خلال التسعينيات.

وأضاف التقرير أن هذه الصورة تعود للانتشار بين الحين والآخر، وقد ظهرت بهذه الصيغة للمرّة الأولى بالعربيّة عام 2016 كما انتشرت بلغات أخرى كالإنجليزيّة حاصدة مئات التفاعلات.

وأرشد تفتيش الوكالة الفرنسية إلى صورة مشابهة لها منشورة سنة 2015 على موقع إخباري ناطق باللغة الإسبانية.

وجاء في التفاصيل أن المنحوتة من إنجاز شخص يُدعى دوبيان مونسالفي كان قد تحدّث للموقع عن عمله الفنيّ.

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