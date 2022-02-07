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اقتصاد

هذه قيمة الزيادات الشهرية في أجور المتقاعدين

الشروق أونلاين
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هذه قيمة الزيادات الشهرية في أجور المتقاعدين

كشف المكلف بتسيير الصندوق الوطني التقاعد جعفر عبدلي، عن قيمة الزيادات في أجور المتقاعدين مشيرا إلى القيمة الإجمالية  شهريا تقدر بـ 2.8 مليار دج.

وأوضح عبدلي في تصريح للشروق النيوز أن الزيادات الشهرية في أجور المتقاعدين متفاوتة وتتراوح مابين  تتراوح بين 500 دج و 8000 دج.

وأضاف المتحدث أن القيمة الإجمالية للزيادات في المعاشات تصل إلى 34 مليار، مشيرا إلى أن عجز صندوق التقاعد بلغ إلى 700 مليار دج.

كما أشار المكلف بتسيير صندوق التقاعد أنه يتم سنويا تسجيل أزيد من 130 ألف متقاعد جديد، موضحا أن أزيد من 3 ملايين متقاعد يتلقون المعاشات شهريا.

هذا ما أعلنه الصندوق الوطني للتقاعد لفائدة منتسبيه

ويوم 6 فيفري 2022، شرع الصندوق الوطني للتقاعد في تطبيق السلم الجديد المتعلق بحساب الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة المتقاعدين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الخام 30.000 ألف دج.

وأفاد بيان للصندوق، الأحد، أنه “بناء على المادة 31 من قانون المالية 2022 في شقها المتعلق بحساب الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة المتقاعدين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الخام ثلاثين ألف دينار جزائري 30.000 ألف دج، يعلن الصندوق الوطني للتقاعد كافة منتسبيه أنه تم تطبيق السلم الجديد وأن عملية صب المخلفات المالية لشهر جانفي 2022، الأحد 06 فيفري 2022 على أن يكون معاش شهر فيفري وفق السلم الجديد”.

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التعليقات
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  • عبد الرحمان

    الله اسلكنا على خير البطالة عمت والطلبة كثرة وشهرية ربع فراك ماكفات . الله ارحلنارحول العافية من هذه الدنيا لصمطت

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