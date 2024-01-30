هذه قيمة العائدات الجبائية خلال سنة 2023

بلغت قيمة عائدات الجباية خلال الـ 11 شهرا الأولى من السنة الماضية، 7626 مليار دينار، حسب ما كشفت عنه المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف.

وخلال استضافتها ببرنامج “الشروق مورنينغ”، أكدت عبد اللطيف أن قيمة عائدات الجباية العادية في الـ 11 شهرا من 2023، بلغت 2689 مليار دج.

واعتبرت المسؤولة أن عودة النشاط الاقتصادي ساهم في ارتفاع قيمة الجباية العادية وذلك بنسبة 19 بالمئة.

من جهة أخرى، بلغت قيمة الجباية البترولية 4937 مليار دج خلال نفس الفترة، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بـسنة 2022.