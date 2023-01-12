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الجزائر

هذه قيمة الغرامة على استخدام المنبهات خلال الإزدحام المروري

الشروق أونلاين
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هذه قيمة الغرامة على استخدام المنبهات خلال الإزدحام المروري
ح.م

يعتبر استعمال الـمنبهات الصوتية دون ضرورة، خلال الإزدحام المروري، مخالفة مرورية تستوجب غرامة جزافية تقدر في حدها الأدنى بـ2500 دج. حسب ما نبه إليه الدرك الوطني.

وفي منشور عبر صفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية، أكد الدرك الوطني بأن استعمال الـمنبهات الصوتية دون ضرورة يعد مخالفة مرورية، طبقا للمـادة 55 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.

وحسب  المادة 66/ب3 من القانون 01-14 المعدل والمتمم،  يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج. يشير المصدر ذاته.

واعتبر الدرك الوطني أن السائق المسؤول هو من يحافظ على هدوئه وتركيزه في حالة الإزدحام المروري ولا يصدر صوتًا دون ضرورة.

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