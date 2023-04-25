هذه قيمة “حق الملح” التي قدمها شاب أردني لزوجته

عايد شاب أردني زوجته بهدية ثمينة مكافأة لها عن تعبها في شهر رمضان، وهي الهدية التي تُعرف بـ” حق الملح “في الجزائر.

وقام الزوج بتجهيز عيدية لزوجته وقدمها لها في صبيحة عيد الفطر، وهي عبارة عن 30 ليرة ذهبية، أي ما يعادل 45 ألف دولار، ودعوة لها ولأهلها بأفخم فنادق العاصمة عمّان.

وحرص الشاب الأردني على وضع هديته داخل حقيبة راقية، وعلق صاحب محل الورود التي زين حقيبة الليرات: “مكافأة لزوجته على تعبها وسهرها خلال شهر رمضان المبارك”.

وأرفق الزوج “حق الملح” بعبارة: “كنتِ معدلة طول الشهر.. حق الملح.. كل عام وأنتِ بخير”

وكشف صاحب محل الزهور عبر مقطع فيديو نشره على فيسبوك أن كل يوم في رمضان يمثل في دينار ذهب، أي ما قيمته ألف دينار أردني، وفق موقع” خبرني”.

وتُعَدّ هدية “حقّ الملح” عادة متوارثة عبر الأجيال في دول المغرب العربي، وفيها يقدّم الزوج هدية لزوجته في عيد الفطر، تكون إمّا مبلغا من المال وإمّا قطعة من الذهب.