-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

هذه قيمة “حق الملح” التي قدمها شاب أردني لزوجته

جواهر الشروق
  • 882
  • 0
هذه قيمة “حق الملح” التي قدمها شاب أردني لزوجته
مواقع التواصل
هدية الأردني لزوجته

عايد شاب أردني زوجته بهدية ثمينة مكافأة لها عن تعبها في شهر رمضان، وهي الهدية التي تُعرف بـ” حق الملح “في الجزائر.

وقام الزوج بتجهيز عيدية لزوجته وقدمها لها في صبيحة عيد الفطر، وهي عبارة عن 30 ليرة ذهبية، أي ما يعادل 45 ألف دولار، ودعوة لها ولأهلها بأفخم فنادق العاصمة عمّان.

وحرص الشاب الأردني على وضع هديته داخل حقيبة راقية، وعلق صاحب محل الورود التي زين حقيبة الليرات: “مكافأة لزوجته على تعبها وسهرها خلال شهر رمضان المبارك”.

وأرفق الزوج “حق الملح” بعبارة: “كنتِ معدلة طول الشهر.. حق الملح.. كل عام وأنتِ بخير”

وكشف صاحب محل الزهور عبر مقطع فيديو نشره على فيسبوك أن كل يوم في رمضان يمثل في دينار ذهب، أي ما قيمته ألف دينار أردني، وفق موقع” خبرني”.

وتُعَدّ هدية “حقّ الملح” عادة متوارثة عبر الأجيال في دول المغرب العربي، وفيها يقدّم الزوج هدية لزوجته في عيد الفطر، تكون إمّا مبلغا من المال وإمّا قطعة من الذهب.

مقالات ذات صلة
مذيعة تتهم الرئيس التنفيذي لـ “أن بي سي” بالتحرش الجنسي

مذيعة تتهم الرئيس التنفيذي لـ “أن بي سي” بالتحرش الجنسي

طفل يولد بـ 6 أصابع في كل يد وقدم والأطباء يعتبرون حالته نادرة

طفل يولد بـ 6 أصابع في كل يد وقدم والأطباء يعتبرون حالته نادرة

تقنية إنجاب الأطفال دون تزاوج أو تلقيح تثير جدلا واسعا!

تقنية إنجاب الأطفال دون تزاوج أو تلقيح تثير جدلا واسعا!

بالفيديو.. سعودية تنفصل عن زوجها المليونير بسبب رائحته!

بالفيديو.. سعودية تنفصل عن زوجها المليونير بسبب رائحته!

امرأة تهدي شبيهتها كعكة مسمومة لسرقة مقتنياتها

امرأة تهدي شبيهتها كعكة مسمومة لسرقة مقتنياتها

جدل بسبب ظهور مايا رجيل بدون حجاب في عيد الفطر.. لماذا تخلت عنه؟

جدل بسبب ظهور مايا رجيل بدون حجاب في عيد الفطر.. لماذا تخلت عنه؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد