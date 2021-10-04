هذه قيمة صادرات الجزائر من الإسمنت خلال 2021

أوضح المدير العام لمجمع صناعة الإسمنت (جيكا) رابح قسوم، الإثنين، أن عائدات المجمع من التصدير خلال السنة الجارية فاقت الـ 60 مليون دولار.

واعتبر المدير العام للمجمع لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن استراتيجية التصدير والخطوات العملاقة التي حققها المجمع تندرج في إطار التزام المجمع وانخراطه في برنامج رئيس الجمهورية الذي سمح بتحقيق حجم صادرات خارج المحروقات يقدر ب 2. 3 مليار دولار.

وفي سياق متصل قال المتحدث ذاته بأن المجمع و بفضل رفع قدرته الإنتاجية أصبح يسيطر على أكثر من 50 بالمائة من السوق الوطنية، وبالتالي استطاع أن يحافظ على مكانته كرائد في انتاج الإسمنت بالرغم من المنافسة التي يواجهها من طرف المتعاملين الآخرين.

وتابع المتحدث ذاته قائلا أن هذا راجع إلى عصرنة فروع المجمع وتكثيف حملات الترويج بالمشاركة في مختلف المعارض الوطنية إضافة إلى التسويق الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

و في رده عن سؤال حول الأسواق التي يتوجه إليها المجمع، قال ضيف الأولى إن المجمع بالإضافة الأسواق الإفريقية وأمريكا اللاتينية، يخطط لولوج الأسواق الأوروبية من خلال اختيار أكبر مصنعين لجيكا والعمل جاري للحصول على شهادة المطابقة لإحترام المعايير البيئية، و بهذا سيصبح المجمع الأول في افريقيا والشرق الأوسط الذي يحصل على هذه الشهادة وفي غضون 4 أو 5 سنوات سنتمكن من التصدير إلى دول أوروبية بحكم الموقع الجغرافي الإستراتيجي للجزائر.