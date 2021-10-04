-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

هذه قيمة صادرات الجزائر من الإسمنت خلال 2021

الشروق أونلاين
  • 211
  • 0
هذه قيمة صادرات الجزائر من الإسمنت خلال 2021

أوضح المدير العام لمجمع صناعة الإسمنت (جيكا) رابح قسوم، الإثنين، أن عائدات المجمع من التصدير خلال السنة الجارية فاقت الـ 60 مليون دولار.

واعتبر المدير العام للمجمع لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن استراتيجية التصدير والخطوات العملاقة التي حققها المجمع تندرج في إطار التزام المجمع وانخراطه في برنامج رئيس الجمهورية الذي سمح بتحقيق حجم صادرات خارج المحروقات يقدر ب 2. 3 مليار دولار.

وفي سياق متصل قال المتحدث ذاته بأن المجمع و بفضل رفع قدرته الإنتاجية أصبح يسيطر على أكثر من 50 بالمائة من السوق الوطنية، وبالتالي استطاع أن يحافظ على مكانته كرائد في انتاج الإسمنت بالرغم من المنافسة التي يواجهها من طرف المتعاملين الآخرين.

وتابع المتحدث ذاته قائلا أن هذا راجع إلى عصرنة فروع المجمع وتكثيف حملات الترويج بالمشاركة في مختلف المعارض الوطنية إضافة إلى التسويق الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

و في رده عن سؤال حول الأسواق التي يتوجه إليها المجمع، قال ضيف الأولى إن المجمع بالإضافة الأسواق الإفريقية وأمريكا اللاتينية، يخطط لولوج الأسواق الأوروبية من خلال اختيار أكبر مصنعين لجيكا والعمل جاري للحصول على شهادة المطابقة لإحترام المعايير البيئية، و بهذا سيصبح المجمع الأول في افريقيا والشرق الأوسط الذي يحصل على هذه الشهادة وفي غضون 4 أو 5 سنوات سنتمكن من التصدير إلى دول أوروبية بحكم الموقع الجغرافي الإستراتيجي للجزائر.

مقالات ذات صلة
عرقاب: الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي وبالكميات المطلوبة

عرقاب: الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي وبالكميات المطلوبة

“سوفاك” تطلب من “فولكسفاغن” الألمانية رخصة مؤقتة لتركيب السيارات!

“سوفاك” تطلب من “فولكسفاغن” الألمانية رخصة مؤقتة لتركيب السيارات!

الجزائر وفرنسا.. خلافات سياسية ترهن الودّ الاقتصادي!

الجزائر وفرنسا.. خلافات سياسية ترهن الودّ الاقتصادي!

لأول مرة.. الجزائر تشارك في معرض دبي “اكسبو 2020” بجناح مستقل

لأول مرة.. الجزائر تشارك في معرض دبي “اكسبو 2020” بجناح مستقل

بينها الليثيوم والأحجار الكريمة.. الجزائر تتوفر على 32 مادة منجمية غير مستغلة

بينها الليثيوم والأحجار الكريمة.. الجزائر تتوفر على 32 مادة منجمية غير مستغلة

الجزائر تضمن إمداد أوروبا من الغاز لـ30 سنة القادمة

الجزائر تضمن إمداد أوروبا من الغاز لـ30 سنة القادمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد