هذه قيمة صادرات الخدمات الجزائرية في 2020

كشف المدير العام بالنيابة المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجيكس”، عبد اللطيف الهواري، أن صادرات الخدمات الجزائرية تجاوزت 3 مليار دولار خلال سنة 2020.

وقال الهواري خلال ندوة عقدت، الأربعاء، حول ترقية الصادرات ضمن فعاليات معرض الخدمات المتعلقة بالتصدير أن “صادرات الخدمات تمثل حوالي 75 بالمائة من الناتج المحلي الخام بالعديد من الدول المتقدمة فيما تصل هذه النسبة إلى 50 بالمائة لدى الكثير من الاقتصاديات الصاعدة والنامية”.

كما أكد الهواري أن معرض الخدمات المتعلق بالتصدير يمثل أداة للتعريف بالخدمات الجزائرية الموجهة للمصدرين في عدة قطاعات اقتصادية وعلى رأسها الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والطاقة والصناعة التقليدية والصيد البحري.

وحول منصة الرقمية للمصدرين الجزائريين التي أنشأتها وكالة “ألجيكس”، كشف الهواري أنها تضم حاليا 100 مؤسسة اقتصادية منتجة في حين أنها تلقت 250 طلب جديد للانضمام.

وخلال هذه الندوة، تطرق المتدخلون إلى أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الجزائرية عند دخول السوق الإفريقية، مؤكدين على ضرورة الحصول على المعطيات حول هذه السوق والقيام ببحوث دقيقة عنها قصد اتخاذ القرارات المناسبة.