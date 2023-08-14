هذه كافة شروط وتفاصيل مسابقة التوظيف في الحماية المدنية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن شروط وتفاصيل مسابقة التوظيف التي سيتم تنظيمها لانتقاء 3000 عون.

وأوضحت الحماية في منشور عبر صفحتها الرسمية أنه يستوجب على المشاركين في المسابقة أن تتراوح أعمارهم مابين 19 و25 سنة.

ومن بين الشروط المطلوبة أن يكون للمعني مستوى ثانية ثانوي ومقيما بالولاية المعنية بالتوظيف.

واشترطت المديرية على فئة الذكور أن يكون المشارك في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية.

وفيما يلي كافة الشروط والتفاصيل: