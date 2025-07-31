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هذه كانت مفاجأة “واشنطن بوست” التي أفحمت الغزاة الصهاينة!

الشروق أونلاين
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هذه كانت مفاجأة “واشنطن بوست” التي أفحمت الغزاة الصهاينة!

في لفتة إنسانية أفحمت الغزاة الصهاينة، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في عددها الأخير تقريرًا صادمًا باللغتين العربية والإنجليزية، سلطت من خلاله الضوء على حجم المأساة الإنسانية في قطاع غزة.

التقرير الذي الذي جاء بعنوان “More than 60,000 people killed in Gaza war, local health officials say”، وأثار ضجة واسعة، تضمن أسماء عشرات الأطفال الشهداء وصورهم، وأظهر واقعًا مروعًا لا يمكن تجاهله.

وذكرت الصحفية التي شاركت في إعداد الملف أنهم لم يتمكنوا من إدراج سوى 18% من الأسماء في الصفحتين المخصصتين، مشيرة إلى أن الأمر كان سيتطلب خمس صفحات إضافية لتوثيقها جميعها.

وفي محاولة للتشكيك في حجم المأساة الإنسانية في غزة، زعم بعض الصهاينة أن المقال فيه مبالغة كبيرة، لكن تبقى الحقائق والأرقام الواردة شاهدة على عمق الكارثة التي لا يمكن إنكارها.

وحسب نشطاء فلسطنيين فإن هذا التقرير لا يُظهر فقط عمق الكارثة الإنسانية في غزة، بل يسلط الضوء أيضًا على عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات حقيقية لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في المنطقة.

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