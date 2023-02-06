هذه “كفاءات” الجزائر المشاركة في إغاثة منكوبي زلزال تركيا

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم الإثنين، على انطلاق الفريق الأول من عناصر الحماية المدنية الموجّهين للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا.

وحسب بيان للوزارة، يتكوّن الفريق الذي أرسلته الجزائر بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من 89 عون حماية مدنية من عدّة رتب وتخصصات.

ومن بين تخصصات فريق الإنقاذ الجزائري في المناطق الحضرية، الإنقاذ تحت الردوم، والتدخلات في حوادث المواد الخطيرة، وتحلية مياه الشرب. وسيرافق الفريق أطباء، وأخصائيون نفسانيون، وأعوان شبه طبيّون.

وأكد بيان الداخلية استعداد الجزائر لإرسال فريق ثان من عناصر الحماية المدنية، في تخصصات البحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية، للمساعدة في عمليات الإغاثة بالمناطق المنكوبة.