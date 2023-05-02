هذه كل الإمكانات المسخرة لمواجهة حرائق الغابات

السلطات تكشف عن حزمة إجراءات استباقية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية لمواجهة حرائق الغابات وفق “معايير ومقاييس دولية مضبوطة”.

وفي كلمة له بمناسبة إشرافه رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، على تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات لسنة 2023، كشف الوزير أنه تم منذ مطلع شهر جانفي الماضي دعوة الولاة إلى “التجند والعمل على التحضير المبكر للحملة الوطنية للوقاية ومحاربة حرائق الغابات، من خلال الشروع في إعداد والمصادقة وتفعيل المخطط الولائي للوقاية ومحاربة حرائق الغابات وإنشاء أحواض مائية تستغل لإخماد الحرائق وتنصيب اللجان المحلية الخاصة بالوقاية ومكافحة حرائق الغابات والوقاية منها، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية مبكرة”.

وأكد بهذا الصدد أنه “تم الانطلاق في أشغال إنجاز مهابط على مستوى 10 ولايات حيث تتراوح نسبة تقدم الأشغال بها بين 10 بالمائة و60 بالمائة ويرتقب استلامها في بداية شهر يونيو المقبل”، بالإضافة إلى “تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بما فيها الوسائل الجوية من خلال ضبط خطط تنسيق بين الوحدات المتوزعة عبر أقاليم الولايات المجاورة”.

وأوضح أن السلطات العمومية “قامت بمباشرة إجراءات استئجار وحجز 6 طائرات قاذفة للمياه مرفقة بطاقم تقني للملاحة الجوية”.

وبخصوص عملية اقتناء الطائرات القاذفة للمياه، فأبرز وزير الداخلية أن “وزارة الدفاع الوطني باشرت إجراءات اقتناء 4 طائرات روسية الصنع من نوع ( Beriev) بسعة 12000 لتر والتي من المفترض تسليمها خلال هذه السنة”.

وتم في ذات الإطار – مثلما أضاف – “الشروع في تطوير طائرات بدون طيار جزائرية الصنع من خلال المبادرة التي أطلقتها المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى”، مشيرا من جهة أخرى إلى “القيام بعمليات توظيف للعمال الموسميين لتعزيز اليقظة والتدخل الأولي بالتنسيق مع مصالح الغابات”، إلى جانب “إجراء تمارين افتراضية ميدانية لحدوث حرائق للوقوف على مدى جاهزيتها وفعاليتها لمجابهة الحرائق المحتملة”.

وأكد الوزير أيضا أنه تم “فتح العديد من المسالك والخنادق الغابية على مستوى العديد من الولايات للسماح بتسهيل عملية التدخل”.

ومن جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أنه تم تسخير كافة الامكانيات المادية والبشرية، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية ذات الصلة، للوقاية ومكافحة حرائق الغابات خلال السنة الجارية، حيث تم تنصيب 40 لجنة عملياتية للولايات و468 لجنة عملياتية للدوائر و1336 لجنة عملياتية للبلديات و2672 لجنة من لجان السكان التي تلعب دورا “مهما” في التنبيه والاستجابة الأولية لأي اندلاع للحرائق.

وعلى الصعيد العملياتي، يضيف هني، تم تسخير 387 برج مراقبة و544 فرقة متنقلة و42 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه و3523 نقطة مياه إضافة إلى إعداد 748 ورشة عمل تضم 8294 عون قابل للتجنيد في حالة الضرورة القصوى.

وأشار الوزير إلى تدعم إدارة الغابات خلال السنة الجارية بـ80 شاحنة من الوزن الخفيف مخصصة لمكافحة حرائق الغابات، مما يرفع عددها الاجمالي إلى 324 شاحنة.