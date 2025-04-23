هذه كل مطالب النقابات السلكيّة… وجولة ثالثة من المفاوضات

وزارة التربية تستعرض كافة المقترحات للوقوف على الدقة والشمولية

اقتراح منحة “التكفل النفسي” وإجماع على إلغاء الرتب “الآيلة للزوال”

توافق نقابي على جعل منصب “مستشار محلل” رتبة قاعدية للتوظيف

ترافع المنظمات النقابية الممثلة لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، لأجل تجسيد مجموعة مطالب “مشتركة” تم التوافق حولها، ويتعلق الأمر بإلغاء الرتب الآيلة للزوال وإدماج المعنيين في الرتبة الجديدة المستحدثة “مستشار محلل” وجعلها كرتبة قاعدية للتوظيف، إلى جانب تعميم الاستفادة من قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والقاضي بالتخفيض في سن التقاعد بثلاث سنوات، علاوة عن التقليص من مدد الإدماج والترقية في الرتب الأعلى.

وفي هذا الصدد، أوضح يحي بن خليفة عضو المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، أن ممثلي وزارة التربية الوطنية قد حرصوا، خلال اللقاء الثالث مع النقابات التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، على عرض مقترحات كل نقابة على حدى، بغرض التأكد من دقتها وشموليتها.

وفي هذا الإطار، لفت عضو المكتب الوطني لنقابة “لونباف” إلى أنه من خلال العرض الذي قدمته الوصاية، خلال الاجتماع الذي استغرق خمس ساعات من الزمن وعرف حضور 6 منظمات نقابية، قد تم الوقوف على وجود توافق “نقابي نقابي” على مجموعة مقترحات، والتي تطالب بأهمية إلغاء الرتبتين الآيلتين للزوال، وهما “مستشار توجيه مهني” و”مستشار التوجيه والإرشاد المهني”، وإدماج المعنيين في الرتبة الجديدة المستحدثة وهي “مستشار توجيه محلل” في الصنف 13 وجعلها كرتبة قاعدية للتوظيف، تطبيقا للمبدأ الدستوري والذي ينص على أن التساوي في العمل يساوي التساوي في الأجر بحكم أن جميع الرتب تؤدي نفس المهام.

“لونباف”: تقليص مُدد الخدمة للترقية إلى الرتب ضرورة حتمية

وإلى ذلك، فقد تم الاتفاق وبالإجماع على تعميم القرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقاضي بخفض سن التقاعد، إلى جانب المطالبة بالتقليص في مدد الخدمة الفعلية لترقية مستشار رئيس ومستشار رئيس إلى الرتب الأعلى.

ويتعلق الأمر بـ”مفتش التوجيه في المتوسطات” و”مفتش التوجيه في الثانويات”، علاوة على الاستفادة من “المنحة التعويضية” التي أقرها الرئيس بنسبة 30 بالمائة بدل 15 بالمائة الممنوحة لهذا السلك، فضلا عن التمسك بالأثر المالي الرجعي لتطبيق النظام التعويضي بدءا من تاريخ الفاتح جانفي 2024، تجسيدا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وبخصوص، الملاحظات المقدمة من قبل النقابة، أشار يحي بن خليفة إلى أن “لونباف” ترافع لأجل تجسيد أرضية مطالب على أرض الواقع، حيث دعت إلى ضرورة استحداث منحة جديدة تسمى “منحة التكفل النفسي”، لفئة موظفي التوجيه، نظير الجهد الذي يبذلونه والخدمات التي يقدمونها للتلاميذ من خلال التكفل بهم ومرافقتهم نفسيا، وهي المهام التي تميزهم عن باقي الأسلاك.

مطالب بإلغاء التكوين لمستشاري التكوين للالتحاق بالرتب الأعلى

وفي نفس السياق، أضاف محدثنا بأن النقابة تدافع لأجل تعميم الاستفادة من العطلة العلمية مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة، إلى جانب الاستفادة من المناصب المكيفة، فضلا عن تطبيق حق مكتسب في المرسوم التنفيذي 12/240، وهو الإدماج بوتيرة 10 سنوات و20 سنة من الخبرة العامة في الرتب المستحدثة، وهي مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف 14 ومستشار رئيس للتوجيه المدرسي والإرشاد المهني في الصنف 13، علاوة على إلغاء التكوين لمستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني للالتحاق بالرتب الأعلى، وذلك على اعتبار أن التكوين لنفس المهام غير مجد.

الدعوة إلى اعتماد 7 بالمائة في التعويض عن الخبرة البيداغوجية

بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت المطالبة بتحقيق الترقية والإدماج في رتبتي “مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني” و”مفتش التوجيه المدرسي والمهني”، على أساس شهادة الدكتوراه، إلى جانب ترقية مفتش التعليم المتوسط حامل شهادة الدكتوراه إلى مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات، علاوة على السماح للرتب الثلاث وهي مستشار رئيس للتوجيه ومستشار رئيس للتوجيه ومستشار محلل من حاملي شهادة الدكتوراه بالترقية إلى رتبة “مفتش التوجيه في المتوسطات”، فضلا عن اعتماد نسبة 7 بالمائة بدل 4 بالمائة في التعويض عن الخبرة البيداغوجية على غرار قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

“الأسنتيو”: لقاءات مستقبلية للخروج بمقترحات توافقية

ومن جهته، أفاد قويدر يحياوي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، أن الوزارة قد أوصت بأهمية تتويج الاجتماعات بقرار توافقي وإجماع “نقابي نقابي” على المطالب بغرض تعديل القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي.

وأشار إلى أن كل نقابة حرصت على تقديم شرح مفصل عن مقترحاتها بالأدلة والسندات القانونية، عقب عرضها من قبل ممثلي الوزارة، في حين تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان هذا الخميس 24 أفريل الجاري لتقديم ملاحظات دقيقة وتعديلات إضافية بغرض دعم المقترحات السابقة لنفس السلك، على أن يتم عقد لقاء ثالث يوم الاثنين المقبل، من أجل محاولة الخروج بمقترحات مشتركة تلقى إجماعا بين النقابات، من أجل صياغتها قانونيّا ووضعها مع باقي المقترحات، لأجل عرضها في لقاء ختامي.

وبذلك، يتم الخروج بالتعديلات اللازمة التي تلقى اتفاقا بالإجماع، للقانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي، على أن يتم رفعها للجنة الحكومية على مستوى الأمانة العامة يؤكد يحياوي.

مطالب بالإدماج المباشر لمستشاري التوجيه من دون قيد

وبشأن المقترحات المرفوعة لمعالجة الاختلالات، لفت مسؤول التنظيم بالنقابة، إلى أن “الأسنتيو” قد رافعت لأجل وضع رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المصنفة 12، كرتبة آيلة للزوال في القانون الحالي، إلى جانب الإدماج المباشر لجميع المستشارين من دون قيد أو شرط للرتبة القاعدية الجديدة “مستشار محلل” في الصنف 13، علاوة على تثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب الخاصة بالترقية للمرسوم التنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، الذي يتضمن القانون الأساسي، فضلا عن إدماج كل المستشارين الرئيسيين قيد الخدمة إلى غاية 31 ديسمبر 2024، ولهم أقدمية أكثر من 10 سنوات، في رتبة مستشار رئيس في الصنف 16.

اقتراح الترقية وفق الامتحان والتأهيل بعد 10 سنوات خدمة

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم اقتراح ترقية هذه الفئة وفق نمطين اثنين، وهما 50 بالمائة على أساس الامتحان المهني بعد 5 سنوات، و50 بالمائة على أساس التسجيل على قوائم التأهيل بعد 10 سنوات، وهي نفس النقطة التي رافعت النقابة لأجل تجسيدها لفائدة أسلاك التعليم وأسلاك التربية، إلى جانب تعديل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، وهي الخاصة بتخفيض سن التقاعد ليشمل مستشاري التوجيه وكذا إلغاء المادتين 58 و59 الخاصتين بالنظام التأديبي والاكتفاء بالأخطاء المهنية المنصوص عليها في أحكام المادتين 180- 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006.

المرافعة للاستفادة من تعويض الدعم المدرسي بنسبة 45 بالمائة

وفيما يتعلق بمقترحات تعديل النظام التعويضي، أكد محدثنا أن النقابة قد دافعت عن استفادة موظفي أسلاك التوجيه من نسبة 45 بالمائة من تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، على غرار مقترح النقابة سابقا لموظفي أسلاك التعليم وأسلاك التربية، على اعتبار أن موظفي أسلاك التوجيه لهم مهام تربوية بيداغوجية مباشرة مع التلميذ، إلى جانب تحيين المنح والعلاوات بناء على آخر أجر قاعدي لتحسين القدرة الشرائية، فضلا عن احتساب الأجر الرجعي للقانون الأساسي والنظام التعويضي ابتداء من 01 جانفي 2024 .