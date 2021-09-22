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الجزائر

هذه كمية الأمطار المتساقطة خلال 24 ساعة عبر بعض الولايات

الشروق أونلاين
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هذه كمية الأمطار المتساقطة خلال 24 ساعة عبر بعض الولايات

نشرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية جدولا لكمية الأمطار المتساقطة خلال 24 ساعة الماضية عبر بعض الولايات.

وجاءت بلدية المحالمة بالعاصمة في مقدمة المناطق التي عرفت تساقطا كبيرا للأمطار بلغ 49 ملم، وجاءت سطيف في المرتبة الثانية بـ 36 ملم، تلتهما تيزي وزو بـ31 ملم وسوق أهراس بـ30 ملم وقسنطينة بـ 24 ملم.

كما شهدت الجزائر العاصمة تساقطا معتبرا للأمطار  وجاءت الدار البيضاء ثانية بعد المحالمة بمعدل تساقط بلغ 24 ملم تلتها الجزائر الميناء بـ 18 ملم والبويرة بـ 17 ملم.

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