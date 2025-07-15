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60 يوما مهلة زمنية لتسوية وضعيتهم وإعادة تفعيلها

هذه كيفية الشطب من قائمة المقصين من منحة البطالة

أسماء بهلولي
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هذه كيفية الشطب من قائمة المقصين من منحة البطالة
ح.م
تعبيرية

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، توضيحات مفصلة بخصوص آليات الاستفادة من منحة البطالة، والإجراءات التنظيمية التي اعتمدتها الوكالة الوطنية للتشغيل خلال عملية التحيين، خاصة في ما يتعلق بحالات تعليق المنحة أو توقيفها.
وجاء ذلك ردا على سؤال النائب يوسف عجيسة، بخصوص إمكانية إعادة النظر في وضعية بعض المستفيدين الذين تم استبعادهم في إطار مراجعة الملفات.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الوكالة قامت بتطوير المنصة الرقمية “منحة”، التي تتيح التحقق من مدى استيفاء شروط الاستفادة، وتمكن المستفيدين من الاطلاع على أسباب تعليق أو توقيف المنحة.
كما أوضح أن الوكالة تقوم بعملية مقاطعة بيانات المستفيدين مع مختلف الهيئات العمومية المعنية، وفق برنامج زمني محدد، من أجل تحيين الملفات بدقة، خاصة ما يتعلق بالحالة العائلية للمستفيد أو زوجه، ويستدعى المعنيون للحضور إلى الملاحق المحلية للتشغيل خلال 48 ساعة، عن طريق رسائل نصية قصيرة عبر خدمة “مرسال”. وفي حال عدم الاستجابة، تُمنح لهم مهلة إضافية مدتها 60 يوما من أجل التقرب من مصالح الوكالة لتسوية وضعيتهم وإعادة تفعيل المنحة.
وبخصوص التكوين، أشار الوزير إلى أن المستفيد يُمنح مهلة قدرها 72 ساعة للالتحاق بالتكوين اعتبارا من تاريخ التبليغ الأول، وإذا لم يلتحق، يرسل له تبليغ ثان، وبعد مرور 48 ساعة من التبليغ الثاني، يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 22-70.
أما فيما يتعلق بعروض العمل، أوضح المسؤول ذاته أنه يُمنح للمستفيد أجل 48 ساعة للتقرب من ملحقة التشغيل للاطلاع على العرض، مع إمكانية استدعائه مرة ثانية في حال الرفض، وإذا رفض العرض الثاني كذلك، توقَف المنحة نهائيا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي سالف الذكر.

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