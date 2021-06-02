هذه ليست صور المرأة المالية التي أنجبت تسعة توائم في المغرب!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور قيل بأنها للمرأة المالية التي أنجبت تسعة توائم في المغرب، لكن تقريرا حول صحة الأخبار نفى أن تكون كذلك.

وبحسب ما أفاد التقرير الذي نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورتان اللتان انتشرتا على أنهما لحليمة سيسيه البالغة 25 عاماً والتي أنجبت تسعة توائم في مستشفى مغربي، قديمتان ولا علاقة لهما بها.

يظهر في المنشور صورتان، الأولى لامرأة مستلقية على الفراش وإلى جانبها طبيبان، وفي الثانية يظهر أربعة أطفال حديثو الولادة.

جاء في التعليق المرافق “‏حليمة سيسيه امرأة متزوجة من دولة مالي حامل بعدة توائم واحتاجت لرعاية طبية متخصصة وأرسلوها إلى المغرب، وأنجبت 9 أطفال (5 إناث و 4 ذكور)”.

ونال المنشور مئات المشاركات على مواقع التواصل باللغة العربية واللغة الفرنسيّة.

بدأ انتشار هذه الصور بعد أيّام على وضع الشابة حليمة سيسيه البالغة 25 عاماً من تمبكتو (شمال مالي) تسعة أطفال في أحد مستشفيات المغرب، هم خمس بنات وأربعة صبيان، بحسب ما أعلنت حكومة مالي في 5 ماي 2021، إلا أن الصور المنتشرة لا علاقة لها بحليمة وأطفالها.

أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الأصليّة من صورة المرأة المستلقية على الفراش منشورة في العام 2019.

وجاء في التعليق المرفق أن أن شابة تدعى Thelma Chiaka أنجبت 6 توائم في 15 مارس 2019 في أحد مستشفيات ولاية تكساس الأميركية. ونسبت الصورة إلى صفحة The Woman’s Hospital of Texas على موقع فيسبوك والتي بالفعل نشرت الصورة على حسابها.

أما صورة الأطفال حديثي الولادة التي رافقت الصورة المتداولة على أنها المالية حليمة سيسيه، فهي قديمة.

أظهر التفتيش عن الصورة عبر محركات البحث إلى أنها منشورة في سياق عدّة أخبار تتحدث عن ولادات توائم حصلت في مختلف دول العالم (1,2) خلال السنوات الماضيّة.

ولم يتمكن صحافيو خدمة تقصّي صحة الأخبار من التحقق من تاريخ الصورة وصاحبها، ولكن بمجرد انتشارها قبل أكثر من ثلاث سنوات فهذا يؤكد أن لا علاقة لها بالشابة المالية حليمة سيسيه وأطفالها.