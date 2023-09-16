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الجزائر

هذه مجالات التعاون التي بحثها بداري مع نظيره المصري

الشروق أونلاين
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هذه مجالات التعاون التي بحثها بداري مع نظيره المصري
ح.م
جانب من اللقاء

بحث وزير التعليم العالي كمال بداري، مع نظيره المصري محمد أيمن أحمد عاشور أحمد، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأفاد الوزير بداري في منشور له على صفحته عبر فيسبوك أن اللقاء تم على هامش مشاركته في قمة مجموعة 77+ الصين يومي 15 و16 سبتمبر الجاري أنه تباحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين والتعليم العالين والبحث العلمي، لاسيما الذكاء الاصطناعي، الإعلام الآلي الكمي، النانو تيكنولوجي، وحركية هيئة التدريس والطلبة في الاتجاهين.

كما تدارس الوزيران أهم الأليات التي يمكن إنشاءها والتي قد تسمح من تجسيد وتنفيذ هذا التعاون، لا سيما من خلال إبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات التعليم العالي الجزائرية ونظيراتها المصرية، وإعداد عروض تكوين وبحث مشتركة، في مجال التغيرات المناخية، والتكنولوجيات المتقدمة والابتكار، بما يحقق اندماج البلدين في اقتصاد المعرفة.

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