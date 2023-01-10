هذه مخرجات جلسات المشاورات الجزائرية الرومانية

عقد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني، الإثنين ببوخارست، الجلسة الرابعة للمشاورات السياسية الجزائرية الرومانية رفقة أمين سر رومانيا للشؤون العالمية والاستراتيجيات الدبلوماسية ترايان هيريستيا.

وحسب بيان للوزارة، فقد أتاح هذا الاجتماع، الذي شهد استئناف الاتصالات في إطار آليات التعاون التي أقامها البلدان في أعقاب تفشي وباء كوفيد -19، للطرفين مناقشة حالة العلاقات الثنائية وسبل ووسائل تعزيز التعاون والتبادلات الثنائية. فضلا عن تبادل واسع النطاق لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى المستوى الثنائي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتعليم العالي والبحث والابتكار والطاقات المتجددة وتقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة ورفعها إلى مستوى التميز في العلاقات السياسية بين البلدين.

وفيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أكد الطرفان اللذان تبادلا وجهات النظر حول الأزمات الدولية وتلك المتعلقة بالجوار المباشر لبلدنا (الصحراء الغربية، مالي، ليبيا، الساحل ، الشرق الأوسط …) بقوة على ضرورة احترام تعددية الأطراف والقانون الدولي في التعامل مع هذه الأزمات. يؤكد البيان.

وأشار البيان إلى أنه وقبل إجراء هذه المشاورات، اجتمع الأمين العام للوزارة مع وزير الخارجية الروماني، بوجدان لوسيان أوريسكو، الذي أكد رغبته الراسخة في العمل من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين. بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون الثنائي.

كما أجرى بلاني محادثات خلال زيارته إلى بوخارست مع كونستانتين ساراجا، الأمين العام لوزارة البحث والابتكار والرقمنة الرومانية، اتفق خلالها الطرفان على تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإبتكار، الرقمنة والمعلومات الجديدة وتقنيات الاتصالات والشركات الناشئة.

واستُقبل الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، الثلاثاء من قبل . فاسيلي دانيال سوتشيو ، نائب رئيس مجلس النواب في رومانيا، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الدولية الحالية، مع إعادة تأكيد رغبتهما الراسخة في تعزيز العلاقات الثنائية، واهتمامهما بتعزيز التبادلات البرلمانية، بما في ذلك إنشاء مجموعة صداقة برلمانية جزائرية ورومانية.