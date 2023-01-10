-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هذه مخرجات جلسات المشاورات الجزائرية الرومانية

الشروق أونلاين
  • 425
  • 0
هذه مخرجات جلسات المشاورات الجزائرية الرومانية
ح.م
علم رومانيا

عقد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني، الإثنين ببوخارست، الجلسة الرابعة للمشاورات السياسية الجزائرية الرومانية رفقة أمين سر رومانيا للشؤون العالمية والاستراتيجيات الدبلوماسية ترايان هيريستيا.

وحسب بيان للوزارة، فقد أتاح هذا الاجتماع، الذي شهد استئناف الاتصالات في إطار آليات التعاون التي أقامها البلدان في أعقاب تفشي وباء كوفيد -19، للطرفين مناقشة حالة العلاقات الثنائية وسبل ووسائل تعزيز التعاون والتبادلات الثنائية. فضلا عن تبادل واسع النطاق لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى المستوى الثنائي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتعليم العالي والبحث والابتكار والطاقات المتجددة وتقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة ورفعها إلى مستوى التميز في العلاقات السياسية بين البلدين.

وفيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أكد الطرفان اللذان تبادلا وجهات النظر حول الأزمات الدولية وتلك المتعلقة بالجوار المباشر لبلدنا (الصحراء الغربية، مالي، ليبيا، الساحل ، الشرق الأوسط …) بقوة على ضرورة احترام تعددية الأطراف والقانون الدولي في التعامل مع هذه الأزمات. يؤكد البيان.

وأشار البيان إلى أنه وقبل إجراء هذه المشاورات، اجتمع الأمين العام للوزارة مع وزير الخارجية الروماني، بوجدان لوسيان أوريسكو، الذي أكد  رغبته الراسخة في العمل من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين. بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون الثنائي.

كما أجرى بلاني محادثات خلال زيارته إلى بوخارست مع كونستانتين ساراجا، الأمين العام لوزارة البحث والابتكار والرقمنة الرومانية، اتفق خلالها الطرفان على تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإبتكار، الرقمنة والمعلومات الجديدة وتقنيات الاتصالات والشركات الناشئة.

واستُقبل الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، الثلاثاء من قبل . فاسيلي دانيال سوتشيو ، نائب رئيس مجلس النواب في رومانيا، حيث  تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الدولية الحالية، مع إعادة تأكيد رغبتهما الراسخة في تعزيز العلاقات الثنائية، واهتمامهما بتعزيز التبادلات البرلمانية، بما في ذلك إنشاء مجموعة صداقة برلمانية جزائرية ورومانية.

مقالات ذات صلة
مرَاد: المنيعة لها كل القدرات لتصبح قطبا فلاحيا

مرَاد: المنيعة لها كل القدرات لتصبح قطبا فلاحيا

اقتلاع حجارة “أثرية” بشارع بن مهيدي يثير جدلا متجددا!

اقتلاع حجارة “أثرية” بشارع بن مهيدي يثير جدلا متجددا!

قضية ابنة “مادام مايا” مجددا أمام القضاء بالشلف

قضية ابنة “مادام مايا” مجددا أمام القضاء بالشلف

في ظل تستر المغرب على المهربين.. الجزائر تحجز 60 طنا من القنب الهندي

في ظل تستر المغرب على المهربين.. الجزائر تحجز 60 طنا من القنب الهندي

7 سنوات حبسا نافذا ضد مُتّهمَين بالمضاربة في الحليب

7 سنوات حبسا نافذا ضد مُتّهمَين بالمضاربة في الحليب

العودة إلى مقاعد الدراسة.. فرصة التلاميذ للتدارك و زيادات الأجور تحفز الأساتذة

العودة إلى مقاعد الدراسة.. فرصة التلاميذ للتدارك و زيادات الأجور تحفز الأساتذة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد