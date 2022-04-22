هذه مخرجات لقاء الوزير الأول مع وفد الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان وفدا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وهذا في إطار سلسلة المشاورات التي تجريها الحكومة مع المتعاملين والشركاء الاقتصاديين.

وجرى اللقاء حسب بيان للكونفدرالية، الخميس، بحضور رئيسها سامي عاقلي ورؤساء لجان الصناعة والرقمنة والتغليف والعلاقات بين الجامعة والمؤسسة.

وقدم وفد الكنفيدرالية رؤيته وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، بالأخص حول قانون الاستثمار، إصلاح المنظومة المالية والبنكية، العقار الصناعي، تشجيع الصادرات ومرافقة المصدرين، تمويل المشاريع الاستثمارية ومرافقة البنوك للمستثمرين، قضية الضغط الجبائي وضرورة إصلاح المنظومة الجبائية والضريبية.

وأكد البيان أن تطرق الوفد لقضية السوق الموازية التي أضحت تشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني، مقترحا وضع آليات مرنة وقانونية لاستقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج السوق المالية الرسمية.

وفي المقابل، أكد الوزير أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار انشغالات المتعاملين الاقتصاديين وبكل مسؤولية. مشيرا إلى أن قانون الاستثمار سيكون جاهزا عن قريب، وذات الأمر ينطبق على مشروع إصلاح وتحديث المنظومة البنكية، الذي توشك على نهاية صياغته الجهات المختصة.

وأوضح الوزير الأول، أن السلطات العمومية ستتخذ كل التدابير بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين المنتجين للثروة وفي جميع القطاعات.