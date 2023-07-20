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اقتصاد
تبلغ ارتفاع حصتها السنوية إلى 2023 طن

هذه مداخيل الجزائر من صيد التونة الحمراء في 2023

الشروق أونلاين
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هذه مداخيل الجزائر من صيد التونة الحمراء في 2023
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سفينة محلية لصيد التونة الحمراء

 تمكنت الجزائر من اصطياد كامل حصتها من التونة الحمراء لسنة 2023، حسب ما تحدّده اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في المحيط الأطلسي “إيكات” (ICCAT).

وقدّرت حصة الجزائر من التونة خلال العام الجاري، بـ2023 طن، حسب ما ذكره به بيان لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وأوضحت الوزارة أن حصة الجزائر من التونة الحمراء ارتفعت بـ 368 طن مقارنة بسنة 2022. مؤكدة إتمام صيدها بالكامل عبر 17 عملية ناجحة بين 3 جوان و 11 جويلية 2023.

حيث تم تمديد فترة الصيد بـ 10 أيام إضافية، تعويضا لفترات التوقف عن النشاط بسبب سوء الأحوال الجوية. وذلك بترخيص من منظمة “إيكات”.

وشاركت الجزائر في حملة صيد سمك التونة الحمراء هذه السنة بـ 32 سفينة حاملة للراية الوطنية. مقابل 29 سفينة خلال السنة الماضية.

وقدّرت الوزارة مداخيل صيد التونة الحمراء من العملة الصعبة بـ27 مليون دولار، بالإضافة إلى الرفع من مردودية نشاط السفن وخلق مناصب الشغل، يقول البيان.

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