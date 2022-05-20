هذه مدارس وتخصصات الموسم القادم بالجامعات

ورشات لتكييف البرامج البيداغوجية

كشف مدير التكوين بوزارة التعليم العالي، جمال بوقزاطة، عن تدعيم القطاع بمدرستين وطنيتين للفلاحة الصحراوية، بالإضافة إلى توطين المدرسة العليا للتكنولوجيات المتقدمة بسيدي عبد الله.

وأوضح مدير التكوين بوزارة التعليم العالي، لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنه في إطار تدعيم أقطاب الامتياز وتدعيم شبكة المدارس العليا، ستفتح مدرستان وطنيتان للفلاحة الصحراوية بكل من ولايتي الوادي وأدرار.

كما سيتم، يضيف المتحدث ذاته دمج عدة مدارس وطنية بكل من الجزائر وعنابة، على غرار دمج المدرستين العليين للتكنولوجيات والتكنولوجيات التطبيقية لتنبثق عنهما المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة يتم توطينها بالقطب التكنولوجي لسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة.

وبولاية عنابة سيتم دمج المدرسة العليا للتكنولوجيات الصناعية مع المدرسة الوطنية العليا للمعادن والتعدين ليتم إنشاء المدرسة الوطنية للعلوم الهندسية.

من جهة أخرى، أكد بوقزاطة أن الوزرة باشرت منذ 2018 في فتح ورشات لإعادة النظر في البرامج البيداغوجية لا سيما فيما يخص العلوم الطبية بهدف تكييفها مع متطلبات السوق المهن والكفاءات، فيما تتواصل العملية لتشمل شعبا وتخصصات أخرى على غرار تخصصات الإعلام والاتصال وعلوم البيطرة وغيرها.

وفي هذا الإطار، طمأن ضيف الأولى أن التغيرات الحاصلة في البرامج والمناهج تدخل حيز التطبيق مع بداية كل موسم تفاديا لحدوث أي اضطرابات في السير العادي للبرنامج البيداغوجي، داعيا إلى ضرورة إبعاد الجامعة عن كل الصراعات السياسية التي تدخلها في متاهات على حساب مهمتها النبيلة المتمثلة في إنتاج ونشر المعرفة.