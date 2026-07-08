 هذه مراحل التسجيل وشروط الالتحاق بـ118 مؤسسة جامعية

16 و17 و20 للمشاركة في الترتيب بالقطب التكنولوجي سيدي عبد الله

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أربعة معايير للالتحاق بالتكوينات المتاحة عبر 118 مؤسسة تعليم عال موزعة بين 58 جامعة و5 مراكز جامعية و2 ملحقات و53 مدرسة عليا منها 40 مدرسة عليا و13 مدرسة عليا للأساتذة.

وفي السياق، أبقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على نفس الشروط المنتهجة للتسجيل الأولي والتوجيه وفقا لأربعة معايير، وتتمثل في شعبة ونتائج امتحان البكالوريا المحصل عليها مع اعتماد المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، حسب ميدان أو شعبة التسجيل، فضلا عن بعض الشروط الإضافية التي تختص بها بعض الشعب والميادين.

وبالإضافة لذلك، يؤخذ بعين الاعتبار الرغبات المعبر عنها من طرف حامل شهادة البكالوريا، وقدرات استيعاب مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، والدوائر الجغرافية.

وتتيح وزارة التعليم العالي لحاملي البكالوريا الجدد التسجيل في مسار تكوين حضوري أو عن بعد طبقا للتنظيم المعمول به، كما يمكن متابعة مسارين تكوينيين مختلفين بالتوازي، إن رغب في ذلك، للحصول على شهادة مزدوجة حسب عروض التكوين المتوفرة وشروط الالتحاق بها والمقاعد البيداغوجية المتاحة، طبقا للتنظيم المعمول به، على أن لا يستفيد حامل أكثر من شهادة بكالوريا سوى من تسجيل واحد فقط.

ووفقا لذات المنشور، فالمعدل الموزون المحسوب يحتسب بناء على المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا المزود بمعامل وعلامة المادة أو المواد الأساسية، وفقا لما تم توضيحه بالتفصيل لكل تخصص وميدان، كما يمكن لحامل شهادة البكالوريا حساب معدله الموزون بفضل التطبيق الرقمي الذي خصصته الوزارة، ويراعى علامة مادة العلوم الطبيعية للالتحاق ببعض التكوينات في ميدان علوم الأرض والكون، وميدان علوم الصحة وميدان علوم طبية علوم البيطرة، التي تحتسب علامة المواد الأساسية الأخرى حسب التخصص والميدان .

انطلاق التسجيلات الأولية بداية من 15 جويلية

وشرحت الوزارة بالتفصيل خطوات التسجيل لحاملي البكالوريا لسنة 2026، والتي تنطلق في مرحلتها الأولية من 15 إلى 16 جويلية، حيث يتعين على الطالب الناجح الولوج للمنصة الرقمية المخصصة لذلك عن طريق موقع الانترنيت أو مسح رمز الاستجابة https://www.orientation-esi.dz، ويقوم المترشح باستعمال رقم التسجيل ورمز البكالوريا المبينين في كشف النقاط عبر موقع الانترنت المخصص للإطلاع على قائمة التكوينات المضمونة حضوريا وعن بعد المسموح له بها انطلاقا من هذه القائمة، يقوم المترشح بملء بطاقة رغبات تتضمن حسب ترتيب تفاضلي عشر (10) اختيارات على الأكثر وستة (06) اختيارات على الأقل من بين التكوينات المسموح له بها، فيما يتعين على المترشح أن يُحدد في بطاقة رغباته من ضمن الاختيارات على الأقل مسارين تكوينيين (02) في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي المضمونين في مؤسسة التعليم العالي.

إعلان النتائج في المرحلة الأولى يوم 30 جويلية مساء

وتعتبر التسجيلات الأولية عبر الأرضية الإلكترونية إجبارية بالنسبة لحامل شهادة البكالوريا المعني بهذا الإجراء، على أن يقوم الطالب بتأكيد خياراته في الفترة من 20 إلى 22 جويلية الجاري، وفي حال لم ينه المعني إجراءات التسجيل في الفترة المحددة يفقد حقه في التسجيل في مسار التكوين المرغوب فيه.

وتخضع بطاقات الرغبات التي تم ملؤها وإرسالها حصريا عبر الأرضية الإلكترونية، لمعالجة معلوماتية بمراعاة المعايير الأربعة للتسجيل الأولي والتوجيه، على أن تعلن النتائج بتاريخ 30 جويلية مساء، ليتمكن الناجحون مباشرة من دفع رسوم التسجيل عبر الأرضية الإلكترونية “بروغرس” من 5 إلى 10 أوت 2026.

فرصة ثانية في حال عدم الحصول على أي خيار

أما في حال عدم الحصول على أي اختيار من الاختيارات المعبر عنها في بطاقة الرغبات في المرحلة الأولى تقترح الوزارة للناجحين عملية ثانية للتسجيل الأولي من 31 جويلية إلى 2 أوت المقبل، حيث يمكن للمعنيين ملء بطاقة رغبات أخرى حسب ترتيب تفاضلي والتي يجب أن تحتوي على ستة (06) اختيارات من ضمنها اثنين (02) وجوبا، في مساري الليسانس ذات تسجيل محلي أو جهوي، حضوريا أو عن بعد، مع احترام المعدلات الدنيا للالتحاق وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة، لتعلن النتائج يوم 5 أوت مساء، ليصبح التسجيل نهائيا بعد دفع حقوق التسجيل حصريا بواسطة البطاقة الذهبية لحامل شهادة البكالوريا أو أحد أقاربه عبر الأرضية الإلكترونيةhttps://progres.mesrs.dz/webetu ، وهذا في الفترة من 7 إلى 9 أوت.

وفي سياق ذي صلة، تقدم الوزارة إمكانية تقديم الطعون ضمن مرحلة معالجة الحالات الخاصة في الفترة من 14 إلى 20 أوت وهذا وفقا لشروط محددة، على أن تتم المعالجة المعلوماتية للطلبات من 21 إلى 22 أوت، لتعلن النتائج يوم 23 أوت مع فتح المجال لدفع حقوق التسجيل قبل تاريخ 28 أوت.

وحددت الوزارة للناجحين الفترة من 20 جويلية إلى 20 سبتمبر 2026 للالتحاق بدروس الدعم في اللغة الإنجليزية عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض للتعليم عن بعد.

وتقدم الوزارة عدة خيارات للناجحين سواء التسجيل في الليسانس، وماستر ذو مسار مدمج لليسانس للجامعات، ومهندس دولة في كل من الرياضيات والإعلام الآلي، وعلوم وتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة “شعبة علوم فلاحية وعلوم طبيعية والحياة “بكالوريا + 5 سنوات”، وماستر “علوم اقتصادية وعلوم تجارية بكالوريا + خمس سنوات، ويوجد أيضا مهندس معماري بكالوريا + خمس سنوات، أما العلوم الطبية نجد الطب بكالوريا + 7 سنوات، وطب أسنان وصيدلة بكالوريا + 6 سنوات، وعلوم البيطرة بكالوريا + 6 سنوات، وفي المدارس العليا للأساتذة أستاذ التعليم الابتدائي بكالوريا + 5 سنوات، وأستاذ التعليم المتوسط بكالوريا + 5 سنوات، وأستاذ التعليم الثانوي بكالوريا + 6 سنوات.

كما تضمن مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى الخاضعة للوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الخاصة المعتمدة لنفس مسارات التكوين.

الصناعة الصيدلانية وصحة ونظافة الأسنان بجامعة علوم الصحة

وبالنسبة للمعدلات الدنيا للترتيب التي اعتمدتها الوزارة هذه السنة لدخول ميدان علوم الصحة ليسانس ضمن التكوينات ذات التسجيل الوطني وهي صيدلة “صناعة المنتجات الصيدلانية والصحية” وصيدلة “أعوان في الصيدلة” وطب الأسنان “صحة ونظافة الأسنان” التي تقدمها جامعة علوم الصحة بالجزائر العاصمة، وتمنح فيها الأولوية الأولى لحاملي بكالوريا شعبتي علوم تجريبية رياضيات، من خلال المشاركة في الترتيب بمعدل موزون محسوب أو معدل عام في البكالوريا يساوي أو يفوق 14 من 20، فيما يحتسب معدل الترتيب على أساس المعدل العام الذي يساوي أو يفوق 15 لحاملي بكالوريا تقني رياضي.

16/20 فما فوق للتسجيل في تخصص العلوم الطبية

أما تخصصات العلوم الطبية فهي ذات طابع تسجيل محلي حسب ولاية شهادة البكالوريا وهذا في تخصصات “الطب، الصيدلة، طب أسنان” تمنح الوزارة للناجحين الجدد بمعدلات تساوي أو تفوق 16 الحق في المشاركة في الترتيب للتسجيل في تخصص الطب عبر 22 جامعة و14 ملحقة مع إمكانية تغيير الدوائر الجغرافية حسب الأماكن البيداغوجية المتاحة لضمان توزيع أفضل، وتمنح الأولوية لحاملي بكالوريا شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات، حيث يتم احتساب المعدل الموزون أو المعدل العام للبكالوريا من 16 فما فوق، في حين يحتسب فقط المعدل العام الذي يساوي 16 أو أكثر لحاملي بكالوريا تقني رياضي، ويرجح أن ترتفع معدلات الالتحاق حسب الطلب وحسب عدد الناجحين بمعدلات جيدة .

أما تخصص الصيدلة فهو متاح ضمن التسجيل المحلي عبر 16 جامعة ويحتسب معدل الترتيب الموزون أو العام الذي يساوي 16 أو أكثر لحاملي بكالوريا شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات، وعلى أساس المعدل العام من 16 فما فوق لحاملي بكالوريا تقني رياضي، وبنفس الشروط يحتسب معدل الترتيب للالتحاق بتخصص طب الأسنان عبر 11 جامعة ذات تسجيل محلي موزعة وفقا للدوائر الجغرافية لحاملي البكالوريا.

المدرسة العليا للبيطرة بمعدلات ما بين 14.5 و15

وفي سياق ذي صلة، تفتح المدرسة الوطنية للبيطرة الجزائر باب التسجيل لحاملي البكالوريا بصيغة التسجيل الوطني، حيث يشترط للمشاركة في الترتيب لحاملي بكالوريا شعبتي علوم تجريبية ورياضيات الحصول على معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 14.5، أما الأولوية الثانية حاملي بكالوريا تقني رياضي يحتسب الترتيب بناء على معدل عام 15 فما فوق.

ويشير ذات المنشور التوجيهي لإمكانية التسجيل الوطني لحاملي البكالوريا في تخصص علوم البيطرة في كل من معهد البيطرة “جامعة قسنطينة1” ومعهد البيطرة “جامعة باتنة1” ومعهد البيطرة “جامعة تيارت”، حيث يحتسب معدل الترتيب لحاملي بكالوريا شعبتي علوم تجريبية ورياضيات وفقا للمعدل الموزون أو العام 12 فما فوق، أما الأولوية الثانية تخص حاملي بكالوريا تقني رياضي ويحتسب فيها معدل الترتيب العام من 13.5 فما فوق.

وتمنح الوزارة خيار التسجيل في علوم البيطرة ضمن تسجيل محلي عبر 12 جامعة منها جامعة البليدة1 وجامعة بسكرة وتمنراست والجلفة والأغواط والطارف والمسيلة وقالمة وسوق أهراس والوادي ومعسكر والمدية، ويحتسب معدل الترتيب لإبداء الرغبة في التسجيل من 12 فما فوق معدل موزون أو عام لحاملي بكالوريا شعبتي علوم تجريبية ورياضيات، ومعدل عام يساوي أو يفوق 12.5 لحاملي بكالوريا تقني رياضي.

عقد الالتزام بالخدمة لمدة 5 سنوات للمقبولين في القطب التكنولوجي

وبالنسبة للطلبة الناجحين في البكالوريا بتقدير امتياز، تمنحهم الوزارة خيار التسجيل في المدارس الوطنية العليا التابعة للقطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ إحدادن بسيدي عبد الله، ويشترط على الطالب الموجه لهذه المدارس التوقيع قبل تسجيله النهائي على الالتزام بالخدمة لمدة خمس (5) سنوات في الإدارات أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاقتصادية الوطنية في حالة توظيفه بعد الحصول على شهادة المدرسة.

وفي ميدان العلوم والتكنولوجيا، تقدم الوزارة للطلبة الناجحين بمعدلات ممتازة في شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتقني الرياضي خيار التسجيل في كل من المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة، وأيضا المدرسة الوطنية العليا لعلوم النانو والنانو تكنولوجيا، وهذا من خلال المشاركة في الترتيب بمعدل موزون محسوب أو معدل عام يساوي أو يفوق 16 من 20 .

أما في ميدان الرياضيات والإعلام الآلي نجد 3 مدارس وطنية عليا بذات القطب العلمي والتكنولوجي وهي المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، والمدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني، والمدرسة الوطنية العليا للرياضيات، وهذا وفقا لتسجيل وطني لفائدة حاملي بكالوريا شعبة الرياضيات كأولوية أولى، والعلوم التجريبية كأولوية ثانية، والتقني رياضي أولية ثالثة، حيث يشترط معدل ترتيب موزون أو عام يساوي أو يفوق 17 للالتحاق بالمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي والمدرسة العليا للأمن السيبراني. أما المدرسة العليا للرياضيات فيشترط معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 16 لحاملي بكالوريا شعبة الرياضيات، ومعدل يساوي أو يفوق 16.5 لحاملي بكالوريا علوم تجريبية، أما حاملو بكالوريا تقني رياضي فيحسب معدل الترتيب من 17 فما فوق، فيما يتلقى الطلبة المقبولون في إحدى المدارس الوطنية العليا تكوينا باللغة الانجليزية.