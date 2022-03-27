هذه مرتكزات الدبلوماسية الجزائرية لإنهاء الأزمة الليبية

لعمامرة ينتقد "سياسة السياحة" الباحثة عن أدوار إقليمية وهمية

أكد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أن “الجزائر تحرص على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا بشكل يضمن طي صفحة الخلافات ولمّ الشمل والابتعاد عن منطق الغالب والمغلوب”.

وأبرز لعمامرة في مداخلته خلال مشاركته بمنتدى الدوحة، بجلسة تحت عنوان “بناء الاستقرار في ليبيا”، النقاط الأربع، التي أكد أنها تبقى في صلب اهتمامات الجزائر ومقاربتها تجاه الأزمة في ليبيا، خاصة بالنظر لما تمليه مقتضيات المرحلة الراهنة.

وأشار مسؤول الدبلوماسية الجزائرية في النقطة الأولى إلى الاستحقاق الانتخابي، وأوضح “يجب ألا يتحول إلى غاية بحد ذاتها. الغاية تبقى أشمل والاستحقاق الانتخابي على قدر أهميته في حل مشكل الشرعية يتوقف على مدى التقدم المحرز في بقية المسارات التي يفترض أن تعمل كلها بطريقة منسجمة وتكاملية لتحقيق الهدف الأسمى في إنهاء الأزمة. ومن هذا المنظور، نرى أنه من الضروري توجيه نفس القدر من الاهتمام للمسارين السياسي والأمني نظرا لترابطهما الوثيق وتأثرهما ببعضها البعض”.

وتحدث لعمامرة عن المرتكز الثاني الذي يتعلق بأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته، وقال “الأكيد أن اتفاق وقف إطلاق النار يعد أهم مكسب تحقق خلال العامين الماضيين، وبالتالي وأخذا بعين الاعتبار التخوفات القائمة من عودة المواجهات المسلحة، لابد من مضاعفة الجهود للحفاظ على هذا الاتفاق وتثبيته عبر تفعيل جميع أركانه، بما في ذلك نشر المراقبين الدوليين والمحليين وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وكذا احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا”.

وقدم لعمامرة في النقطة الأخرى تعدد المسارات، ونبه إلى “ضرورة تفادي تعدد المسارات وتضاربها. من الأهمية بمكان كذلك خاصة في المرحلة الحالية، تفادي تعدد المسارات والمبادرات التي من شأنها إضعاف الدور المحوري للأمم المتحدة”، وتابع “نسجل بكل وضوح معارضتنا لما أضحى يعرف بمسارات -السياحة السياسية- والتي يحاول مروجوها من خلالها البحث عن دور إقليمي وهمي على حساب المصالح الرئيسية للشعب الليبي الشقيق”.

وآخر محطة توقف عندها لعمامرة، فهي المصالحة الوطنية وأهميتها، وهنا قال “انطلاقا من تجربتها الخاصة، تؤكد الجزائر على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا بشكل يضمن طي صفحة الخلافات ولم الشمل والابتعاد عن منطق الغالب والمغلوب”.

وشدد المتحدث “تجدد الجزائر استعدادها لتقاسم تجربتها الناجحة في هذا المجال ومرافقة الإخوة الليبيين نحو تحقيق هذا المشروع الهام، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي التي تم تكليفها بهذا الملف”.