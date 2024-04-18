-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هذه مزايا بطاقة الشفاء الافتراضية “e-chifa”

الشروق أونلاين
  • 1759
  • 0
هذه مزايا بطاقة الشفاء الافتراضية “e-chifa”

أطلق وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الخدمة الجديدة لبطاقة الشفاء “e-chifa” وسيتم تجربتها عبر عدد من الولايات.

وأفاد وزير العمل،الخميس، خلال إشرافه على مراسم إطلاق الخدمة بالمركز العائلي ببن عكنون، أن الخدمة الجديدة تتعلق ببطاقة الشفاء الافتراضية “e-chifa” ستمسح للزبون بإلغاء التنقل نحو مرافق الضمان الاجتماعي للطلب أو الحصول على بطاقة الشفاء ويمكن تنزيلها على الهاتف المحمول.

وأفادت الوزير أن مزايا بطاقة الشفاء الافتراضية تتمثل في:

1- الاستغناء عن تحيين بطاقة الشفاء

2- إتاحة البطاقة عبر الهاتف الذكي يساعد على القضاء على مشاكل نسيان البطاقة أو فقدانها

3- الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير السليم للبطاقة

4- الرقمنة الشاملة للتبادلات فيما بين الفاعلين خلال مسار علاج المؤمن له اجتماعيا

وتابع الوزير قائلا أنه تقرر إطلاق المرحلة التجريبية سيتم اليوم الخميس عبر ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، مستغانم، جيجل، سطيف وورقلة .

وستخصص في البداية لفائدة الطلبة الجامعيين الذين يستوفون الشروط خلال المرحلة التجريبية المقدرة بشهر واحد.

وتضاف هذه الخدمة إلى باقة الحلول المعلوماتية الموضوعة تحت تصرف المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة و/أو الهيئات تحت الوصاية والموجهة لاسيما لفائدة المتقاعدين، المؤمن لهم اجتماعيا من العمال الأجراء، وغير الأجراء وطالبي العمل.

مقالات ذات صلة
فضائح فساد تطيح برؤوس في شركة “موبليس”

فضائح فساد تطيح برؤوس في شركة “موبليس”

السرعة!

السرعة!

جبهة المستقبل: الجزائر حققت إنجازات كثيرة بقيادة الرئيس تبون

جبهة المستقبل: الجزائر حققت إنجازات كثيرة بقيادة الرئيس تبون

تطبيق ذكيّ جديد لسحب الأموال من “بريد الجزائر”

تطبيق ذكيّ جديد لسحب الأموال من “بريد الجزائر”

توقيع اتفاقية بين جامع الجزائر ومؤسسة عبد الحميد بن باديس

توقيع اتفاقية بين جامع الجزائر ومؤسسة عبد الحميد بن باديس

خبراء: الطلبة الجزائريون مدعوون لاقتحام الذكاء الاصطناعي

خبراء: الطلبة الجزائريون مدعوون لاقتحام الذكاء الاصطناعي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد