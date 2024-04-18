هذه مزايا بطاقة الشفاء الافتراضية “e-chifa”

أطلق وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الخدمة الجديدة لبطاقة الشفاء “e-chifa” وسيتم تجربتها عبر عدد من الولايات.

وأفاد وزير العمل،الخميس، خلال إشرافه على مراسم إطلاق الخدمة بالمركز العائلي ببن عكنون، أن الخدمة الجديدة تتعلق ببطاقة الشفاء الافتراضية “e-chifa” ستمسح للزبون بإلغاء التنقل نحو مرافق الضمان الاجتماعي للطلب أو الحصول على بطاقة الشفاء ويمكن تنزيلها على الهاتف المحمول.

وأفادت الوزير أن مزايا بطاقة الشفاء الافتراضية تتمثل في:

1- الاستغناء عن تحيين بطاقة الشفاء

2- إتاحة البطاقة عبر الهاتف الذكي يساعد على القضاء على مشاكل نسيان البطاقة أو فقدانها

3- الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير السليم للبطاقة

4- الرقمنة الشاملة للتبادلات فيما بين الفاعلين خلال مسار علاج المؤمن له اجتماعيا

وتابع الوزير قائلا أنه تقرر إطلاق المرحلة التجريبية سيتم اليوم الخميس عبر ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، مستغانم، جيجل، سطيف وورقلة .

وستخصص في البداية لفائدة الطلبة الجامعيين الذين يستوفون الشروط خلال المرحلة التجريبية المقدرة بشهر واحد.

وتضاف هذه الخدمة إلى باقة الحلول المعلوماتية الموضوعة تحت تصرف المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة و/أو الهيئات تحت الوصاية والموجهة لاسيما لفائدة المتقاعدين، المؤمن لهم اجتماعيا من العمال الأجراء، وغير الأجراء وطالبي العمل.