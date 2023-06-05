هذه مزايا ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي

بعدما أصبحت شريكا موثوقا به في حل الأزمات.. مختصون:

أجمع خبراء على أن ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي سيؤهلها للمشاركة في هندسة الأمن والسلم الدوليين، حيث سيكون صوتها كعضو غير دائم معتدلا ومناصرا للقضايا العدالة التي تهم وتخدم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي هذا الصدد، قال عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، سليمان أعراج، خلال برنامج “فوروم الأولى”، الإثنين، إن “الجزائر المتمسكة بمبادئها وثوابتها في إطار سياستها الخارجية تتجه نحو العمل الميداني لتجسيد هذه المبادئ، من خلال تعزيز حضورها على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية”.

وأضاف أن “هذا الحضور من شأنه أن يساهم في تعزيز مكانة الجزائر وتحسين خطابها العقلاني على الصعيدين الإقليمي والدولي الذي يخدم قضايا الأمن والاستقرار والتنمية”.

وتابع قائلا إن “للجزائر صوتا ومواقف دبلوماسية تحظى باحترام ودعم الجميع وهذا انطلاقا من التقارير الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الثلاث سنوات الأخيرة تصنف الجزائر في خانة الشريك الاستراتيجي وبأنها دولة مساهمة في خدمة قضايا السلم والأمن”.

في سياق متصل، أشار أعراج إلى أن الشعار الذي اختارته الجزائر عنوانا لترشيحها “معا لإعلاء مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع”، يترجم مقاربة الجزائر، وبأن “فلسفة هذا الشعار مبنية على تصور وعلى المقاربة الشاملة التي تتبناها الجزائر في إطار تفاعلاتها ودورها على الصعيد الإقليمي والدولي، خاصة أن الجزائر أصبحت صوتا من الأصوات المعتدلة في المنابر الإقليمية والدولية من خلال الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها والقضايا العادلة ومسألة ترقية الحلول السياسية ومحاربة التطرف”.

من جهته، أوضح البروفيسور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رابح لعروسي أن “ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن سيؤهلها للمشاركة في هندسة الأمن والسلم الدوليين من خلال المقاربة التي تشتغل عليها، لا سيما المقاربة الأمنية التي يستشهد بها في ملف المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب”.

كما أضاف أن “الجزائر أصبحت شريكا موثوقا به في حل الأزمات باعتراف هيئة الأمم المتحدة، ولذلك يمكن أن تكون فاعلا قويا في صناعة السلم والأمن الدولي، من خلال المحافظة على سياستها الخارجية الثابتة ومبادئها الصلبة التي تمنعها من التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمساهمة في حل الأزمات عن طريق الحلول السياسية ومناصرة القضايا العادلة”.

وأشار أيضا إلى أنه “بالإضافة إلى بعض الدول العربية هناك دول أوروبية صديقة للجزائر تدعم ترشحها لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة 2024- 2025”.

وتابع لعروسي حديثه قائلا إنه “يعتقد بأن الجزائر ستكون من خلال هذا المنبر مدافعة عن صوت إفريقيا والعرب وعلى القضية الفلسطينية والصحراوية”.