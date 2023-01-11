هذه مضاعفات ومخاطر عمليات تكميم المعدة وشفط الدهون

من أجل جسم رشيق وقوام ممشوق، ازداد إقبال الجزائريين على عمليات تكميم المعدة وشفط الدهون دون دراية مسبقة بمضاعفاتها.

ورغم أن الجزائر عرفت حالات وفاة نتيجة هذه العمليات، من بينها وفاة المغني هواري منار، إثر عملية شفط الدهون.

إلا أن الرغبة في التخلص من السمنة غطت على كل المخاوف.

مخاطر تكميم المعدة

في هذه العملية يقوم الطبيب بقص جزء من المعدة بنسبة 80% من حجمها الأصلي وذلك للتقليل من سعتها.

كما تقوم العملية بعزل الهرمونات التي تساعد على زيادة الوزن، وهذه الهرمونات هي “الجريلين- البي واي واي- ليبتين- أل جي بي.

وقد يعاني بعض الأفراد من مضاعفات تكميم المعدة والآثار الجانبية بعد الجراحة قد تحدث في غضون أيام إلى شهور.

ومن الممكنأن تتحسن هذه الأعراض أثناء التعافي، لكن بعضها يمكن أن يستمر لفترة طويلة، ومن بين هذه المضاعفات:

عسر الهضم

قد يصاب المريض بعد عملية تكميم المعدة بزيادة في عسر الهضم أو اضطراب في المعدة، وقد يكون هذا بسبب صغر حجم المعدة.

كما قد يكون أيضا بسبب التغييرات في الطريقة التي يتحرك بها الطعام عبر الجهاز الهضمي.

الغثيان

يعتبر الغثيان من المضاعفات الشائعة لتكميم المعدة، ويلاحظ معظم المرضى أن الغثيان يتحسن مع تعافيهم.

ولكن بعض الناس يعانون منه لأشهر أو لفترة أطول، وهذا لأن الطعام يبقى في المعدة لفترة أطول، بحسب موقع verywellhealth.

تسرب الطعام

إذا تناول المريض وجبة كبيرة، فقد تتسرب محتويات معدته عند الخط الأساسي، وتنسكب في تجويف البطن وتسبب عدوى خطيرة.

جلطات الدم

قد يصاب المرضى بجلطات دموية في أرجلهم أثناء تعافيهم في المستشفى بعد الجراحة.

عدوى الجرح

إذا لم يتم الاعتناء به بشكل صحيح، فقد يصاب الجرح بالعدوى.

الفتق والنزيف

قد يصاب المريض بفتق (انتفاخ في جدار البطن) في موقع الشق، وقد يصاب بنزيف داخلي.

فقدان الوزن غير الكافي

قد يتم إلغاء الآثار الإيجابية لعملية تكميم المعدة إذا لم يتبع المريض خطة غذائية صحية، أو يمارس الرياضة بانتظام، بحسب موقع edarparkbariatrics.

الانسداد الرئوي

يمكن أن يحدث الانسداد الرئوي عندما ينفصل جزء من الجلطة الدموية وينتقل إلى الرئتين.

اضطراب نبضات القلب

يمكن أن تزيد الجراحة من خطر عدم انتظام ضربات القلب، وخاصة الرجفان الأذيني.

انسداد المعدة

يمكن أن ينغلق جزء من تكميم المعدة، مما يتسبب في انسداد المعدة، وفق موقع healthline.

مخاطر شفط الدهون

قبل أن تخضع لعملية شفط الدهون، وهي جراحة تجميلية لإزالة الدهون الزائدة من الجسم،لابد أن تكون على دراية بالمضاعفات التي تتمثل في:

التغيرات في الإحساس بالجلد

أحد المخاطر التي قد تحدث أثناء التعافي من شفط الدهون هو تغير الإحساس بالجلد.

كما يمكن أن يظهر هذا على أنه خدر أو حساسية متزايدة في منطقة ما، حسب ما نشره موقع drrobertrey.

التهاب الوريد الخثاري

تشكل جلطة دموية في الوريد مسببة التهابا ومضاعفات أخرى.

تموج الجلد

إذا كان هناك ضعف في مرونة الجلد، أو إذا شفي الجرح بطريقة غير عادية، أو إذا كانت إزالة الدهون غير متساوية، فقد يبدو الجلد ذابلًا أو متموجًا.

التنميل

قد تشعر المنطقة المصابة بالخدر لبعض الوقت، لكن هذا عادة ما يكون مؤقتا.

مشاكل في الكلى أو القلب

عندما يتم حقن السوائل أو شفطها، قد يؤدي التغيير في مستويات السوائل في الجسم إلى مشاكل في الكلى أو القلب.

الانصمام الرئوي

تدخل الدهون في الأوعية الدموية وتنتقل إلى الرئتين، مما يسد الدورة الدموية مما قد يتسبب في الوفاة.

الوذمة الرئوية

في بعض الأحيان، عندما يتم حقن السوائل في الجسم، فإنه يتراكم في الرئتين، هذا ما أشار إليه موقع medicalnewstoday.