هذه مطالب النقابة الجزائرية لشبه الطبي

عرضوها في لقاء مع وزير القطاع

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الجلسات الوطنية المقبلة لقطاع الصحة ستكون “فرصة لعرض مطالب واقتراحات المشاركين”، حسب ما أفاد به الأربعاء، بيان لذات الوزارة.

ودعا الوزير في نفس السياق خلال استقباله الثلاثاء لممثلين عن النقابة الجزائرية لشبه الطبي (SAP) برئاسة غاشي الوناس، أعضاء النقابة إلى المشاركة في الورشات المبرمجة في الجلسات الوطنية المقبلة لقطاع الصحة التي ستكون فرصة لعرض مطالب واقتراحات المشاركين من أجل تقوية أسس المنظومة الصحية الوطنية من خلال اقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق في الميدان على أن يتم رفع تقرير مفصل عن التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات إلى رئيس الجمهورية.

كما شدد وزير الصحة من جهة أخرى على أن الوقت قد حان لإجراء تغيير “جاد وحقيقي” من خلال طرح القضايا الأساسية على مستوى القاعدة ووضع معايير تسيير مناسبة تتماشى مع المتطلبات الصحية الحالية والمستقبلية حسب ما جاء في البيان.

بن بوزيد: حان الوقت لإجراء تغيير جاد وحقيقي

وأكد المسؤول الأول عن القطاع بالمناسبة على أن هذا اللقاء يندرج في إطار استمرارية المساعي الرامية إلى تنفيد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخاصة بتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، بروح المسؤولية والتفاني لخدمة الوطن والمواطن.

وقد كان هذا الاجتماع فرصة لوزير الصحة ليؤكد مرة أخرى التزام الحكومة بتعزيز الإنجازات التي حققها القطاع ودعمه في كافة الميادين، مبديا استعداده للاستماع لكل الانشغالات والاقتراحات التي تقدمها النقابة بغية تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لشبه الطبيين بشكل خاص والوضع الراهن للقطاع بشكل عام -يضيف ذات المصدر-.

كما أبرز الوزير بالمناسبة أن هذه اللقاءات جاءت لتجسيد الإرادة السياسية القوية التي أرساها رئيس الجمهورية وأعاد تأكيدها الوزير الأول.

وطرح أعضاء النقابة الجزائرية لشبه الطبي من جهتهم عددا من القضايا أهمها إعادة النظر في وضعهم وضرورة تكييفه مع المتطلبات الحالية ومراجعة الأجور مع الترقية وكذا القدرة الشرائية وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية وغيرها.

وقد تطرق الطرفان على وجه الخصوص إلى ضرورة تضافر جهود الجميع والعمل المشترك والمتواصل لصالح المنظومة الصحية التي تتقدم في بيئة تشهد العديد من التغيرات والتطورات وبالتالي الحاجة إلى إصلاح شامل يستهدف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وإرساء مصداقية خدمة الصحة العمومية وكذا فعاليتها وكفاءتها.

كما أعرب أعضاء النقابة بالمناسبة عن شكرهم ورضاهم الكامل على مساعي الإدارة المركزية الموكلة لفائدة مختلف الأسلاك الطبية ومهنيي الصحة بشكل عام.

خ. م